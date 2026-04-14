Sentenza femminicidio Papadia: quei 10mila euro che diventeranno un’arma contro la violenza

  • Redazione
  • Aprile 14, 2026
  • Attualità
  • Letto 63

    • Nel processo a carico di Gianluca Nicola Romita, condannato ieri all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Terni per la tragica morte di Laura Papadia, ennesimo caso di femminicidio in Italia, avvenuto a marzo dello scorso anno nella nostra città, il Comune di Spoleto si era costituito parte civile dinanzi al Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Spoleto.

    Rappresentato dall’avvocato Alessandra Rondelli, all’Ente è stato riconosciuto un risarcimento di € 10.000,00, più il pagamento delle spese legali per altri € 7.300,00.

    La volontà dell’amministrazione comunale è di destinare queste somme ad attività e progetti contro la violenza sulle donne.

    Il ricordo di Laura non ci abbandona mai – sono state le parole dell’assessora Luigina Renzi La violenza che ha messo fine alla sua vita ha sconvolto la nostra comunità, che ha manifestato ed espresso da subito la propria totale e assoluta contrarietà. Come istituzione abbiamo ritenuto doveroso costituirci parte civile, per Laura, per la sua famiglia, per tutte le donne che continuano a subire violenza fisica, sessuale, psicologica o economica. La nostra intenzione, non appena il risarcimento che ci è stato riconosciuto sarà nelle disponibilità del Comune, è di realizzare progetti e attività insieme al Centro Antiviolenza “Crisalide”, per potenziare la rete di ascolto e sostegno già presente in città”.

    Share

    Articolo precedente

    Pensioni di invalidità, la svolta parte da Spoleto: l’annuncio del neo-presidente Mariani che fa sperare le famiglie

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-04-12 19:21:16
    Vedremo chi sarà scemo e chi più scemo tra il PD che ricandiderà Sisti, inviso anche a molti di quelli.....
    Carlo Nuvoloni 2026-03-28 16:59:20
    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....