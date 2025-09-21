Sempre più epico! Nuova impresa per Marco De Paolo

Non si ferma più. Dopo la straordinaria impresa della Umbria Epic Adventure in coppia con Sergio Stocchi, stavolta Marco De Paolo ne ha fatta un’altra delle sue e quasi in totale solitaria.

Sabato 20 settembre ha concluso la Jurassik Miles Endurance Run, una gara estrema di 160 km e 4.200 metri di dislivello positivo.

“È stata la mia prima 100 miglia e sono arrivato 8° assoluto – spiega Marco a Due Mondi News – la Jurassik Miles Endurance Run è una gara di corsa di resistenza estrema in montagna, unica nel suo genere: 7 giri da 23 km per un totale di 160 km e 4.200 metri di dislivello positivo, da affrontare su sentieri duri e tecnici, anche di notte e spesso in completa autonomia. Una sfida in cui la gestione mentale e fisica conta quanto la forza nelle gambe. Io ho corso senza mai chiudere occhio, nonostante una brutta distorsione alla caviglia al 90° km, non ho mollato: ho stretto i denti fino alla fine, chiudendo l’impresa all’8° posto assoluto in 24 ore e 32 minuti”.