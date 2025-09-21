Sempre più epico! Nuova impresa per Marco De Paolo

  • Redazione
  • Settembre 21, 2025
  • Altri sport
  • Letto 123

    • Non si ferma più. Dopo la straordinaria impresa della Umbria Epic Adventure in coppia con Sergio Stocchi, stavolta Marco De Paolo ne ha fatta un’altra delle sue e quasi in totale solitaria.

    Sabato 20 settembre ha concluso la Jurassik Miles Endurance Run, una gara estrema di 160 km e 4.200 metri di dislivello positivo.

    “È stata la mia prima 100 miglia e sono arrivato 8° assoluto – spiega Marco a Due Mondi News  – la Jurassik Miles Endurance Run è una gara di corsa di resistenza estrema in montagna, unica nel suo genere: 7 giri da 23 km per un totale di 160 km e 4.200 metri di dislivello positivo, da affrontare su sentieri duri e tecnici, anche di notte e spesso in completa autonomia. Una sfida in cui la gestione mentale e fisica conta quanto la forza nelle gambe. Io ho corso senza mai chiudere occhio, nonostante una brutta distorsione alla caviglia al 90° km, non ho mollato: ho stretto i denti fino alla fine, chiudendo l’impresa all’8° posto assoluto in 24 ore e 32 minuti”.

    Share

    Articolo precedente

    Lo Spoleto tessera Canalicchio, domani la sfida casalinga contro la Nuova Alba

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....