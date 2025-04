Semifinale scudetto, Sir Perugia-Lube Civitanova 2-3, i Block devils lottano ma non capitalizzano

La Cucine Lube Civitanova riapre la serie vincendo al tie-break gara 3 delle Semifinali scudetto al termine di un altro match lunghissimo, combattuto e a tratti anche equilibrato. I ragazzi di Medei si prendono il primo set per due punti, i padroni di casa rimontano e pareggiano conquistando il secondo parziale. Nel terzo la contesa si allunga ai vantaggi e la Lube ha la meglio. La Sir porta il set al tie-break e questa volta sono i marchigiani a sfruttare meglio le occasioni, spingendo al servizio e centrando i contrattacchi decisivi. Perugia fa meglio in attacco con il 48% di efficacia contro il 43% avversario, equilibrio anche nei muri vincenti (11 Sir e 12 Lube) e nei servizi (11 ace Perugia e 10 Civitanova). Mvp del match Adis Lagumdzjia determinante soprattutto nell’ultima frazione.

Bellissima la cornice di pubblico con il soldout del PalaBarton Energy che ha tinto di bianco la serata.

Il Match

Il match si apre con l’ace di Wassim Ben Tara, Giannelli raddoppia con un colpo di prima intenzione. La Lube aggancia con il muro sull’attacco di Plotnytskyi e si va avanti punto a punto nei primi scambi. I marchigiani vanno a segno con Bottolo e Nikolov, ma i padroni di casa si riportano a contatto con il muro di Giannelli sull’attacco dello schiacciatore bulgaro. E’ ancora un muro del capitano a far esplodere il PalaBarton Energy. Medei chiama il time out, ma al rientro in campo Kamil Semeniuk con un ace spinge avanti i suoi. Anche il nuovo aggancio Lube si decide dai nove metri con l’ace di Poriya (17-17). Lo schiacciatore iraniano ne mette a segno altre due di fila; Block Devils recuperano, ma l’attacco di Ishikawa si scontra con il muro biancorosso (19-22). Giannelli arma Ben Tara e il divario si riduce. La Lube aggancia il set point con il maniout di Loeppky. Plotnytskyi annulla il primo, ma il set è dei marchigiani, che chiudono con un altro attacco dello schiacciatore canadese 23-25.

I Block Devils spingono in battuta in avvio del secondo parziale: Ben Tara implacabile centra due ace di fila (7-2), Semeniuk consolida infilando l’attacco tra le mani del muro marchigiano e Perugia inizia a macinare: la parallela dell’opposto tunisino vale il +7 (11-4). I padroni di casa velocizzano ulteriormente il gioco e scavano il solco, Plotnytskyi incrementa dai nove metri (14-8). Perugia allunga con il muro di Solè, il maniout di Semeniuk e un nuovo ace di Ben Tara (18-10). Lo schiacciatore polacco con una diagonale da fuoriclasse allunga ancora e Solè porta i suoi a quota 20. La Lube prova a tornare in partita con l’ace di Giovanni Gargiulio, ma la Sir Susa Vim Perugia arriva al set point con l’errore proprio dai nove metri, di Lagumdzjia. Chinenyeze colpisce le mani del muro bianconero e annulla il secondo set point, ma Lagumdzjia spreca dai nove metri e il set si chiude 25-20.

Equilibrio nei primi scambi del terzo set con entrambe le squadre, anche in questo avvio, particolarmente scatenate al servizio. Punto a punto e break Perugia con l’attacco out di Bottolo (9-7). Il giovane schiacciatore di casa Lube spreca al servizio, mentre i padroni di casa non sbagliano più un colpo: va a segno Semeniuk, Loser centra l’ace, Solè sigilla in primo tempo. I marchigiani recuperano e si riportano a contatto con l’ace di Mattia Boninfante, Simone Giannelli centra subito il cambiopalla, ma la Lube completa l’aggancio con il servizio vincente di mattia Bottolo. Plotnynytskyi e Semeniuk riportano Perugia avanti di due lunghezze. Nuovo aggancio Lube con l’ace di Nikolov e anche il finale è punto a punto. Ben Tara firma un ace pesantissimo (22-21), ma l’equilibrio permane per un finale incandescente: Mattia Boninfante firma l’aggancio del 23-23 e il set si allunga ai vantaggi. Loser guadagna un nuovo set point, annullato da Lagumdzjia ed è ancora Loser, questa volta con un block vincente, a conquistare un nuovo set point. Lo schiacciatore turco si ripete. Attacco out di Semeniuk e set point Lube. Sono i marchigiani a conquistare il set complice due errori in attacco dei padroni di casa.

Sull’onda del finale del set precedente, la Lube parte forte nella quarta frazione, Perugia rincorre ed è Loser a riportare i suoi a contatto (9-10). Plotnytskyi di potenza va a segno in diagonale. Giannelli carica i suoi centrali che riportano i conti in equilibrio. L’ace dello schiacciatore ucraino di casa Sir riporta avanti i Block Devils costringendo Medei a chiamare il time out. Al rientro in campo è ancora ace e Perugia trova l’allungo, amministrando il vantaggio. Il servizio out di Lagumdzjia e l’attacco vincente di Ben Tara indirizzano il finale del set, ma la Lube prova a riaprirlo con l’ace di Nikolov (23-20). Ci pensa Plotnytskyi, che giocando sulle mani del muro centra il set point. Chiude Solè 25-22.

Punto a punto in avvio del tiebreak, e il palazzetto esplode con il doppio muro di Solè sull’attacco di Chinenyeze (4-2). Bottolo accorcia in diagonale, e la Lube aggancia con il muro su Semeniuk. Ben Tara attacca lungo la parallela, Poriya spreca al servizio e si va al cambio campo 8-7 per Perugia. Il muro di Nikolov sull’attacco di Ben Tara rovescia il fronte, ma Lagumdzjia spreca al servizio (9-9). Punto a punto con la Lube avanti con il primo tempo di Chinenyeze, la Sir pareggia con Ben Tara. La diagonale di Plotnytskyi è vincente nel momento più caldo del match. La Sir arriva al match point chiudendo con un muro perentorio lo scambio del 14-13, ma la Lube pareggia e chiude 14-16.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 2-3

Parziali: 23-25, 25-20, 28-30, 25-22, 14-16

ARBITRI Andrea Puecher di Padova e Rossella Piana di Carpi



SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 8, Ben Tara 18, Solè 11, Loser 7, Semeniuk 15, Plotnytskyi 13, Colaci (libero), Herrera, Zoppellari, Ishikawa. N.E. Cianciotta, Piccinelli (lib). Candellaro, Usowicz.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 4, Lagumdzzija 11, Chinenyeze 8, Gargiulo 10, Nikolov 8, Bottolo 11, Bisotto (L), Loeppky 12, Podrascanin, Hossein 3, Orduna, Dirlic 2. N.E. Dolcini (lib). N.E.: Tenorio

All. Medei, vice Giannini

LE CIFRE

PERUGIA: b.s.32, ace 11, 48% ric. pos., 18% ric. prf., 48% att., 11 muri.

CIVITANOVA: b.s.28, ace 10, 36% ric. pos., 7% ric. prf., 43% att., 12 muri.