Semifinale Scudetto, Sir Perugia-Lube Civitanova 1-3, game over

E’ la Lube a vincere Gara 5 e conquistare l’accesso alla finale scudetto con Trento. Una vittoria che arriva in 4 set: dopo un primo parziale tiratissimo e chiuso ai vantaggi dai padroni di casa 29-27, i marchigiani ripartono con intensità, forzando al servizio e spingendo in attacco e si prendono con determinazione gli altri parziali (19-27, 17-25, 22-25). Se l’efficacia in attacco di squadra al termine del match è equilibrata (50% per la Sir e 49% per la Lube) così come il numero di muri (7 per i Block Devils e 6 per i cucinieri), la differenza importante è dai nove metri con i bianconeri che chiudono con 6 ace e 21 errori. 17 invece i servizi vincenti dei ragazzi di Medei. L’mvp se lo prende Mattia Bottolo, che chiude con 16 punti, 7 ace, il 44% in attacco e un muro.

Il Match

Il muro di Solè su Nikolov infiamma l’avvio del match, la Lube forza al servizio con lo schiacciatore bulgaro, ma i padroni di casa si tengono a contatto. L’attacco di Gargiulio segna il break (6-8), ma Giannelli arma Ben Tara che trova il maniout. Ancora due attacchi di Nikolov e i marchigiani si tengono avanti, ma Lagumdzjia spreca al servizio. Ishikawa con un maniout tiene l’equilibrio e si innesca un punto a punto. Nikolov gioca sulle mani di Giannelli, la Sir risponde con il maniout di Ishikawa, ma la Lube trova un nuovo break con due ace consecutivi di Poriya (17-20). I Block Devils accorciano con il primo tempo di Solè, vanno a segno con Semeniuk (20-22). Finale di set incandescente con ben Tara che chiude lo scambio del 21-23 e ancora Semeniuk, che riporta i suoi a contatto. Medei chiama il time out e al rientro in campo l’opposto tunisino di casa bianconera firma con un ace il 23-23. Secondo ace consecutivo e la Sir è al set point. Al terzo servizio la palla si infrange nella rete e si va ai vantaggi. Va a segno Loser dal centro, poi Nikolov in parallela, di nuovo Loser, Bottolo e Ishikawa in diagonale (27-26). Bottolo gioca di nuovo sulle mani del muro, ma poi il suo attacco si scontra sul muro di Solè. Chiude l’ultimo scambio lungo Kamil Semeniuk.

Si apre in equilibrio anche il secondo set, Solè infiamma il parquet dal centro, Ishikawa trova l’ace, ma la Lube si tiene avanti e con il maniout di Chinenyeze si spinge a +3 (7-10). I Block Devils tornano subito a contatto, ma la Lube centra un nuovo breakpoint con l’ace di Lagumdzjia. Perugia recupera e Ben Tara chiude con uno slash lo scambio del 13-15. L’ace di Bottolo segna un nuovo allungo dei marchigiani e Nikolov consolida (13-18). Ancora servizio vincente per Bottolo e la Lube trova un allungo importante (14-21). Entra Plotnytskyi in battuta e capovolge l’inerzia. Finale scoppiettante dai nove metri, con l’ace di Poriya prima e Ben Tara poi. Chinenyeze con un primo tempo aggancia il set point. Chiude Nikolov 19-25.

Civitanova spinge in avvio della terza frazione, ma Ben Tara sale in cattedra e tiene i suoi a contatto. Mattia Bottolo trova di nuovo il guizzo firmando l’ace del 6-10. Lagumdzjia va a segno e in attacco e al servizio (8-13). Nikolov firma altri due ace consecutivi e scava il solco (9-16). Perugia recupera un paio di lunghezze con il primo tempo di Solè e l’attacco di Ben Tara, ma Bottolo dai nove metri va si nuovo a segno. Cambiopalla Sir e questa volta è Ben Tara a centrare il servizio vincente. Lagumdzjia chiude lo scambio del 16-22. Lo schiacciatore turco di casa biancorossa, con un attacco lungo la parallela, arriva al set point. Chiude Lagumdzjia.

Reazione dei padroni di casa in avvio del quarto set, ma la Lube torna a contatto con il muro di Boninfante sull’attacco di Ishikawa. Lo schiacciatore giapponese risolve lo scambio dell’8-5, ma la Lube recupera punto su punto e torna a contatto con l’attacco di Gargiulo. L’ace di Bottolo vale il 10-9 e i ragazzi di Medei agganciano con il muro sull’attacco di Kamil Semeniuk (10-10). Ancora un ace per Bottolo e la Lube è avanti, ma Ben Tara aggancia. Un muro e un attacco vincente di Loser riportano in vantaggio la Sir Susa Vim Perugia. Ishikawa amministra ma i marchigiani sono sempre a contatto e con il muro sull’attacco di Herrera tornano in parità. Solè chiude lo scambio complicatissimo del 18-17. Plotnytskyi trova il maniout che fa esplodere il palazzetto (20-18), ma la Lube recupera, aggancia e sorpassa con un nuovo ace di Bottolo e il muro sull’attacco di Ben Tara. Gargiulo conquista il set point. Ben Tara manda il servizio out e il match si chiude 3-1.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3

Parziali: 29-27, 19-25, 17-25, 22-25.

ARBITRI Umberto Zanussi di Treviso e Andrea Pozzato di Bolzano.



SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 15, Solè 10, Loser 7, Semeniuk 7, Plotnytskyi 3, Colaci (libero), Herrera, Zoppellari, Ishikawa 13, Cianciotta. N.E., Piccinelli (lib). Candellaro, Usowicz.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 1, Lagumdzzija 18, Chinenyeze 6, Gargiulo 11, Nikolov 16, Bottolo 16, Bisotto (L), Hossein 3, Poriya 3, Dirlic. N.E. Dolcini (lib). N.E.: Loeppky, Tenorio (L), Podrascanin, Orduna.

All. Medei, vice Giannini

LE CIFRE

PERUGIA: b.s.21, ace 6, 38% ric. pos., 12% ric. prf., 50% att., 7 muri.

CIVITANOVA: b.s.23, ace 17, 46% ric. pos., 19% ric. prf., 49% att., 6 muri.