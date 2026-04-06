Semifinale scudetto, Piacenza battuta: gara 1 è della Sir

Comincia con una vittoria il percorso della Sir Susa Scai Perugia in Semifinale scudetto!

I Block Devils si impongono tra le mura amiche su Piacenza e si portano avanti 1-0 nella serie al meglio delle cinque partite, che vale un posto in finale.

Un match ad alta intensità, chiuso dai padroni di casa con i parziali di 25-23, 25-21, 20-25, 25-22. Piacenza, in campo oggi con un’assenza importante come quella di Mandiraci, è riuscita a trovare dei break importanti con una distribuzione del gioco molto aggressiva sui centrali (Simon con 19 punti sarà il miglior realizzatore nella metà campo bianconera). Tra le file di Perugia in doppia cifra la coppia di schiacciatori Plotnytskyi e Semeniuk, che chiudono rispettivamente a 18 e 14 punti, mentre il best scorer è Wassim Ben Tara, che con 19 punti, un muro e il 64% di efficacia offensiva si prende l’mvp del match.

Gara 2 è in programma giovedì sera, 9 aprile, al PalaBanca Sport di Piacenza.

Il match

Il match si apre subito punto a punto, con Piacenza che segna il primo breakpoint con l’attacco di Gutierrez. Plotnytskyi in pipe riporta subito i suoi a contatto, ma gli emiliani trovano il primo allungo, che Semeniuk frena dai nove metri con l’ace del 6-8.

I ragazzi di Boninfante prendono di nuovo il largo con l’ace di Andringa, ma i padroni di casa ricostruiscono e con il maniout di Plotnytskyi tornano di nuovo a contatto. Piacenza spinge al servizio e anche Simon trova l’ace, ma c’è ancora lo schiacciatore ucraino di casa bianconera a frenare la rincorsa emiliana. Perugia torna a contatto dopo il long rally chiuso dall’attacco out di Gutierrez. Ben Tara trova il maniout vincente e Perugia coglie l’occasione per centrare il sorpasso. Simon pareggia di nuovo i conti, ma l’opposto tunisino di casa Sir Susa Scai Perugia, con uno slash, mantiene il vantaggio. Boninfante chiama il time out, ma al rientro in campo Plotnytskyi consolida con un ace. Semeniuk chiude lo scambio successivo e i padroni di casa avanzano 22-19. Sul finale la Gas Sales prova a tornare in partita con l’ace di Porro, ma capitan Giannelli innesca Plotnytskyi che colpisce con una pipe imprendibile (23-21). Il servizio out di Gutierrez è set point Sir. Chiude Ben Tara in diagonale 25-23.

Gli emiliani spingono avanti in avvio del secondo parziale, ma la parallela di Oleh Plotnytskyi vale il pari sul 7-7, Roberto Russo trova l’ace e Perugia avanza a +2 con il maniout dello schiacciatore ucraino, poi il PalaBarton esplode per il muro di Crosato su Gutierrez e Perugia ingrana la quarta spingendosi fino a +5 (14-9). Ben Tara colpisce lungolinea e Semeniuk firma il maniout del 17-11, poi va a segno anche in parallela, Bovolenta e Andringa accorciano le distanze, Simon centra il primo tempo vincente, ma i padroni di casa restano a +5 (20-15). L’ex Galassi recupera un punto chiudendo lo scambio del 22-19, ma Porro al servizio spreca. I Block Devils arrivano al set point con il servizio a rete di Gutierrez. Galassi annulla, ma Piacenza spreca in attacco e Perugia chiude 25-21.

La terza frazione si apre a tutto fuoco, con gli emiliani intenzionati a riaprire la partita. Roberto Russo vince la contesa sottorete con Simon, Ben Tara tiene avanti i suoi giocando sulle mani del muro avversario. Il gioco accelera e cresce in intensità; si innesca una fase punto a punto, da cui esce Piacenza con l’ace di Gutierrez. Di nuovo applausi dagli spalti per il muro di Ben Tara su Andringa, che chiude lo scambio lungo con cui i Block Devils tornano a contatto. Primo tempo di Crosato, ma i ragazzi di Boninfante restano avanti e con il muro di Porro sulla diagonale di Plotnytskyi si spingono fino al 16-20. Ben Tara accorcia in maniout, Gutierrez ribadisce il vantaggio con lo stesso colpo d’attacco, Semeniuk va a segno in parallela, ma Solè spreca al servizio e il muro di Simon su Ben tara aumenta il gap (18-23). L’opposto tunisino di casa Sir spara il servizio out e Piacenza è al setpoint. Spreca anche Semeniuk e il set si chiude 20-25.

Perugia parte avanti nella quarta frazione con il muro di Plotnytskyi su Bovolenta e l’ace di capitan Giannelli (6-2). Simon frena dal centro e poi dai nove metri la rincorsa bianconera. Semeniuk in diagonale ribadisce il vantaggio. Ancora Plotnytskyi, questa volta in pipe, poi Russo in primo tempo va a segno per il 12-9. Simon risponde con lo stesso colpo d’attacco, Ben Tara in maniout riporta i suoi a +2 (13-11). Nella fase centrale c’è di nuovo equilibrio, ripristinato dal primo tempo di Simon (14-14). Nel turno in battuta di Semeniuk i Block Devils centrano il nuovo break. Plotnytskyi subisce il muro di Henri Leon, Giannelli chiude di prima intenzione lo scambio del 19-17 e Ben Tara consolida in diagonale. Semeniuk trascina i suoi verso il finale del set e i padroni di casa chiudono 25-22 e si prendono Gara 1 di questa Semifinale scudetto.

IL TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1

Parziali: 25-23, 25-21, 20-25, 25-22.



ARBITRI

Andrea Pozzato di Bolzano e Michele Brunelli di Falconara Marittima.

LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 19, Russo 7, Crosato 4, Semeniuk 14, Plotnytskyi 18, Colaci (libero), Dzavoronok, Solè, Cvanciger. N.E:, Argilagos, Gaggini (libero), Ishikawa.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 3, Bovolenta 14, Galassi 6, Simon 19,

Gutierrez 13, Andringa 6, Pace (L). Travica, Loreti (L), Leon 3, Mandiraci. N.E. Iyegebekedo, Comparoni, Bergmann.

All. Dante Boninfante, vice Samuele Papi.

PERUGIA: b.s.21, ace 4, ric. pos. 46%, ric. prf. 20% att. 55%, 6 muri.

PIACENZA: b.s. 22, ace 6, ric. pos. 45%, ric. prf. 26%, att. 50%, 9 muri.