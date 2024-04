Semifinale playoff, Sir Perugia-Milano 3-1

Di fronte a 4821 spettatori i Block Devils subiscono nel primo set un’ottima Allianz, poi la reazione fatta di qualità in fase break con il muro che a conti fatti è decisivo. Mvp Ben Tara con 24 punti. Giovedì a Milano gara 4

Torna avanti nella serie di semifinale playoff la Sir Susa Vim Perugia.

I Block Devils, in un PalaBarton incandescente con 4821 spettatori, superano 3-1 in rimonta l’Allianz Milano nel terzo atto della serie dopo un match partito in salita con gli ospiti a fare la voce grossa nel primo parziale. Poi la reazione dei bianconeri di Angelo Lorenzetti che alzano i giri del motore e trovano nel muro il fondamentale che cambia l’inerzia della gara. Dopo un secondo e terzo set condotti con autorità dai padroni di casa, nel quarto è lotta serrata fino al 15-15. Un turno al servizio di Russo scava un solco che Perugia porta fino in fondo con l’attacco di Ben Tara che fa esplodere il PalaBarton.

I numeri a fine partita raccontano bene la storia del match con Perugia che attacco meglio (54% di efficacia sotto rete contro il 43% di Milano) e che si esalta a muro chiudendo con 14 vincenti contro i 6 della formazione di coach Piazza.

Mvp della partita uno straordinario Ben Tara. L’opposto tunisino chiude con 24 palloni vincenti, 1 ace, 1 muro ed il 65% in attacco. Doppia cifra in casa Sir Susa Vim anche per un Semeniuk a tutto campo (16 punti con 4 muri), per Plotnytskyi (11 a referto) e per Flavio (anche lui a quota 11 con il 78% in primo tempo e 4 muri). Bene Russo i cui turni al servizio creano spesso problemi alla seconda linea avversaria, Giannelli (2 muri) è una guida per i compagni, Colaci è straordinario in alcune difese che fanno impazzire il pubblico di casa.

La serie si sposta ora nuovamente a Milano per gara 4 in programma giovedì 11 aprile alle ore 20:30.

IL MATCH

Formazione tipo per Lorenzetti. Avvio subito molto equilibrato (3-3). Ace di Kaziyski poi muro di Vitelli (4-7). Muro di Russo (6-7). Milano resta avanti ed allunga dopo l’errore di Semeniuk ed il contrattacco di Ishikawa (9-13). Fuori anche Ben Tara (10-15). Gli ospiti non sbagliano niente e mantengono le distanze (15-20). Ishikawa porta i suoi al set point (20-24). L’ace di Porro manda le squadre al cambio di campo con gli ospiti avanti (20-25).

Bene i Block Devils in avvio di secondo (4-0). Milano dimezza (4-2). Muro di Giannelli e contrattacco di Plotnytskyi (8-4). Muro dell’ucraino (10-5). Grande attacco di Kaziyski (10-7). Contrattacco di Semeniuk poi muro di Giannelli ed ace di Ben Tara (17-10). Ace anche di Semeniuk (19-11). Milano accorcia con l’ace di Ishikawa (22-16). Perugia arriva al set point dopo l’errore al servizio di Loser (24-17). In rete anche Reggers, i padroni di casa pareggiano (25-18).

Riparte il punto a punto con Ben Tara a segno (5-4). Kaziyski capovolge (5-6). Ben Tara in contrattacco (7-6). Fuori Ishikawa (9-7). Super Colaci in difesa con Russo che capitalizza (11-8). Ancora Colaci in seconda linea e contrattacco di Semeniuk (12-8). Fuori Reggers poi muro di Semeniuk e contrattacco di Russo (15-8). Muro di Flavio poi Semeniuk in attacco e Ben tara a muro (19-9). Fuori Kaziyski poi Ben Tara dalla seconda linea (23-11). L’attacco del tunisino vale il set point (24-12). In rete il servizio di Kaziyski, Perugia avanti (25-13).

Tre muri di Semeniuk spingono Perugia nel quarto (7-3). Il neo entrato Mergarejo dimezza (10-8). Reggers riporta Milano a contatto (11-10). Il cubano di Milano pareggia a quota 12. Kaziyski porta avanti gli ospiti (13-14). Perugia riparte con il turno al servizio (un ace) di Russo (18-15). Plotnytskyi con la pipe poi muro di Flavio (22-17). Ben Tara da posto due (23-18). Ace di Porro (23-20). Semeniuk porta Perugia al match point (24-20). Ben Tara al secondo tentativo fa esplodere il PalaBarton (25-21).

I COMMENTI

Simone Giannelli (Sir Susa Vim Perugia): “Gara 3 è già il passato, la archiviamo e pensiamo a gara 4 che sarà una partita tosta dove loro batteranno meglio rispetto a stasera. Stasera siamo stati bravi a battagliare, lo stesso che dovremo fare giovedì a Milano”.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – ALLIANZ MILANO 3-1

Parziali: 20-25, 25-18, 25-13, 25-21

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 24, Flavio 11, Russo 6, Plotnytskyi 11, Semeniuk 16, Colaci (libero), Leon, Held. N.e.: Herrera, Solè, Ropret, Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Reggers 13, Vitelli 5, Loser 5, Kaziyski 15, Ishikawa 10, Catania (libero), Dirlic, Zonta, Mergarejo 5, Piano. N.e.: Innocenzi, Colombo (libero), Starace. All. Piazza, vice all. Daldello.

Arbitri: Stefano Cesare – Massimiliano Giardini

LE CIFRE – PERUGIA: 18 b.s., 4 ace, 42% ric. pos., 20% ric. prf., 54% att., 14 muri. MILANO: 18 b.s., 5 ace, 45% ric. pos., 20% ric. prf., 43% att., 6 muri.