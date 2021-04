Semi per i ragazzi di Vallo di Nera, Comune amico delle api

Una lettera che richiama l’attenzione sull’importanza delle api per la vita del pianeta e bustine di semi di piante mellifere sono state consegnate dal Comune di Vallo di Nera ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, residenti nel territorio. Le sementi, una volta germogliate e cresciute, produrranno fiori graditi alle api e agli insetti impollinatori.

Vallo di Nera, infatti, è uno degli ottanta enti che hanno aderito alla rete internazionale dei “Comuni amici delle api”. Tra gli impegni assunti dal Comune vi sono quelli di promuovere attività di informazione e sensibilizzazione sul valore delle api e dell’apicoltura, di evitare l’uso di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici, includere e incrementare la coltivazione di specie vegetali gradite alle api, vietare qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario.

Secondo alcuni studi le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono il 35% della produzione globale di cibo. Gli impollinatori svolgono in natura un ruolo vitale come servizio di regolazione dell’ecosistema.

I ragazzi di Vallo e delle sue frazioni metteranno a dimora tagete, bocche di leone, violacciocche, crisantemi, astri e lavanda che colorando terrazzi e giardini forniranno nettare per le api impegnate nella produzione di miele e di trasporto del polline necessario per la fruttificazione. I piccoli giardinieri sono stati invitati a documentare il ciclo vegetativo delle piantine, registrando foto e osservazioni. L’iniziativa coincide con la cinquantunesima Giornata della Terra celebrata il 22 aprile di ogni anno dalle Nazioni Unite per la salvaguardia dell’ambiente.