Ecco i convocati di Massimo Roscini

(DMN) – il tecnico della Rappresentativa Regionale umbra Under 19, Massimo Roscini, ha diramato le convocazioni per un allenamento in programma martedì 3 marzo, alle ore 15, presso l’impianto federale di Prepo, a Perugia.

Per quanto riguarda le due squadre spoletine di Eccellenza, Roscini ha convocato Emili, Radici e Skana (foto sotto) della Ducato e Labonia, Menegat e Migni (foto in evidenza) dello Spoleto.