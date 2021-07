Secondo premio per l’Istituto Comprensivo Spoleto2 al Concorso letterario “Un Mondo Diverso”

Grande risultato per Carlo Corbò Sforza della 3^A della Scuola “Alessandro Manzoni”

L’alunno Carlo Corbò Sforza, cl. 3^A uscente della scuola secondaria di I grado “Alessandro Manzoni” dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2, ha brillantemente ottenuto il Secondo Premio al “24° Concorso Letterario UN MONDO DIVERSO”, indetto dalla Biblioteca Comunale di Trevi (PG), nella sezione ‘Ragazzi’. Nel testo autobiografico vincitore, intimo e delicatamente sofferto, l’autore ha saputo coinvolgere la Giuria con coraggio e immediatezza attraverso riflessioni e stati d’animo vissuti nei mesi di didattica a distanza, periodo difficile per tutti ma in modo particolare per i ragazzi. Il testo è stato realizzato a scuola nel corso del mese di aprile, con la guida della Prof.ssa Stefania Perugini.

Il concorso letterario è un’iniziativa che, da ben ventiquattro anni riscuote tanti consensi, infatti, come rilevano gli organizzatori del Concorso, la presente edizione ha avuto una partecipazione notevole con autori di tutte le fasce d’età e ancor più numerosa delle precedenti, con candidati da tutta Italia e dall’estero. Evidentemente, l’obiettivo di stimolare la vivacità culturale, la creatività sono stati raggiunti e il tema della diffusione del valore della lettura e della scrittura sono più che mai attuali. La cerimonia di premiazione dei vincitori si è tenuta venerdì 2 luglio nell’incantevole cornice del giardino di Villa Fabri di Trevi.

La giuria del 24° Concorso ha visto la presenza di personaggi di spicco del mondo dell’editoria, del teatro, docenti universitari e di scuola secondaria, oltre a rappresentanti dell’Ente locale ospitante.

Il Sindaco del Comune di Trevi, Dott. Bernardino Sperandio, intervenuto alla cerimonia, ha voluto porre l’accento su come la durezza del periodo di pandemia appena vissuto abbia fatto scaturire, nei tantissimi partecipanti, l’esigenza della scrittura e la ricerca della bellezza per suo tramite, immagine che ben descrive l’essenza della vittoria di Carlo Corbò Sforza.

Tutti gli insegnanti della cl. 3^A della Scuola Media “Manzoni” sono orgogliosi di questo risultato.