Domani al Palarota incontro di basket in carrozzina tra due squadre che militano nel campionato di A2

Proseguono le iniziative organizzate grazie al progetto “Net-Working – Azioni e strumenti innovativi per la ricostruzione del patrimonio sociale post COVID-19” che nei prossimi cinque mesi coinvolgerà la Zona Sociale n° 9.

Domani, martedì 15 marzo, nuovo appuntamento in programma per la ‘Settimana Paralimpica spoletina’, un workshop di sport inclusivo per alunni e insegnanti il cui scopo è sperimentare le attività adattate per persone con disabilità che diventa uno strumento unico per l’attività motoria inclusiva.

Al Palazzetto dello Sporto ‘Don Guerrino Rota’, dalle ore 9.30 alle 13, si esibiranno due squadre che militano nel campionato nazionale di A2 della Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina e al termine una rappresentanza di alunni dell’IIS ‘Spagna Campani’ e del Liceo Scientifico potranno giocare seduti in carrozzina.

L’appuntamento, così come l’iniziativa dell’1 marzo scorso, mira a valorizzare l’integrazione e l’inclusione motoria promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Fino al 1° giugno si terranno gli incontro per il percorso psicomotorio di educazione ai linguaggi teatrali dal titolo ‘Fiabe per giocare: il gioco del teatro e la magia delle fiabe’. Il corso è a cura dell’associazione ‘L’ombrello di Noè’ ed è tenuto da Francesca Cenciarelli. I laboratori si svolgeranno al Centro Infanzia Il Glicinein viale Martiri della Resistenza il lunedì dalle ore 17 alle 18(per i bambini dai 3 ai 5 anni) e il mercoledì dalle ore 17 alle 18.30(per i bambini dai 6 ai 10 anni).

Per iscriversi è necessario contattare i numeri 0743 218714 – 519 – 732.