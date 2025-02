“L’Officina Musicale 2025” approda Domenica 23 febbraio a Palazzo Collicola con il concerto “Different Visions” in collaborazione con l’Associazione Musicale Namastè di Perugia, che verrà eseguito da Natalia Benedetti, clarinetto in si bemolle e Guido Arbonelli, clarinetto basso fondatori della medesima associazione. La stagione concertistica “L’Officina Musicale” mostra in questa occasione alcune peculiarità., a partire dal programma, che proporre una serie di “duetti domestici”, la maggior parte dei quali legati all’epoca del lockdown, come nel caso del tempo sospeso ritratto in musica da Robert S. Cohen nel pezzo Variants, che fa esplicito riferimento proprio alle varianti del COVID-19. Una innovazione è data poi dalla sede che ospita il concerto. Si è voluto condividere con il Comune ed il Direttore dei Musei Civici Saverio Verini l’idea che gli spazi museali debbano vivere anche al di fuori del loro ruolo principale di conservazione, offrendo esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze, secondo le più recenti definizioni. C’è infine una valorizzazione del centro storico e in questo contesto l’iniziativa è portatrice di ulteriore senso ed arricchisce la proposta musicale.. Gli interpreti Guido Arbonelli, docente del Conservatorio di Musica “F: Morlacchi” di Perugia e Natalia Benedetti, concertista, sono partner dell’Officina d’Arte e Tessuti di Spoleto attraverso la loro Associazione Mamastè già dal 2022, quando furono ospiti nell’ambito del Festival dei Giovani e ancora nel dicembre 2023 in occasione del finissage della terza edizione della Biennale di Fiber art, anche questa organizzata dall’associazione spoletina. Si tratta del secondo concerto della stagione de “L’Officina Musicale 2025”, progetto iniziato grazie all’impegno e la volontà di Pierfrancesco Caprio, recentemente scomparso, e di Maria Giuseppina Caldarola, presidente dell’Associazione, che dal 2015 propone concerti incentrati sulla musica di compositori contemporanei e del ‘900, con l’obiettivo generale di promuovere questo genere musicale non solo presso un pubblico, come sovente avviene, di cultori e addetti ai lavori, ma anche presso un pubblico più vasto, curioso di scoprire musiche nuove o poco eseguite. La stagione 2025, con la direzione artistica della pianista Lucia Sorci, coadiuvata da Fabio Caprio, prevede collaborazioni con enti di grande rilevanza come la Società Italiana di Musica Contemporanea (SIMC) e il Conservatorio di Pesaro, ma anche, nell’ottica di una connessione tra le arti, con istituzioni del territorio quali l’Istituto Comprensivo Spoleto 2, l’Associazione Musicale Namastè di Perugia. Va notato che il coinvolgimento delle giovani generazioni, attraverso la collaborazione con Conservatori, Accademie e altre istituzioni, è una pratica già in uso nelle iniziative dell’Associazione Officina d’Arte e Tessuti, come ad esempio per la realizzazione della Biennale di Fiber Art, che abitualmente coinvolge docenti ed allievi delle Accademie di Belle Arti italiane ed Associazioni culturali no profit. Al concerto seguirà un brindisi nella sede dell’Associazione in Via Plinio il Giovane, 6.