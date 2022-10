Seconda Categoria, Virtus Foligno-Pol.Pen.Spoleto 2-2

Un punto stretto

(DMN) Foligno – secondo pari consecutivo per la Pol.Pen. Spoleto di Fabrizio Santarelli che, domenica pomeriggio, nella seconda giornata del campionato di Seconda Categoria, è stata costretta a dividersi la posta in palio con la Virtus Foligno. Sul finire di un primo tempo abbastanza tranquillo, i padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 40′ con un calcio di rigore trasformato da Bonatti, concesso dall’arbitro Piermarini per un fallo in area commesso da Partenzi.

Nella ripresa, dopo 8′, è Allegrini a trasformare il rigore del pareggio concesso per un fallo su Ricci. Pochi minuti dopo Magnini, entrato dalla panchina, ha sigillato un contropiede perfetto col la rete del 1-2.

Dopo tante occasioni per la Pol.Pen., la beffa arriva al 90′ con un altro rigore, molto contesrato dagli ospiti, trasformato da Bonatti. Un punto stretto.

Virtus Foligno-Pol.Pen.Spoleto 2-2

Marcatori: 40′,45’st Bonatti (R), 8’st Allegrini (R), Magnini

VURTUS FOLIGNO: Ottaviani, Cesarini, Caserta, Nicola Cacciamani, Cascini, Bevilacqua, Camara, De Santis, Della Botte, Bonatti, Cudia

A disposizione: Tardioli, Brunetti, Lanna, Hysenaj, Botti, Bambu , Riccardo Cacciamani , Valecchi, Grimaldi

Allenatore: Giovanni Volpi

POL.PEN.SPOLETO: Luparini, Ferracchiato, Stella, Prudenzi, Micheli, Partenzi, Silvestrini, Allegrini, Ricci, Lezi, Taschini

A disposizione: Dolla, Drammeh, Coccia, Cozzari, Ura, Desideri, Goxhi, Magnini, Behari

Allenatore: Fabrizio Santarelli

Arbitro: Valerio Piermarini di Foligno