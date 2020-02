Seconda Categoria, Porchiano-Pol.Pen. 0-2

Lezi e Camara regolano l’ultima in classifica, i ragazzi di Santarelli volano

(DMN) – continua il grande momento della Pol.Pen. Spoleto. I ragazzi di Fabrizio Santarelli si sono imposti in trasferta sul campo del fanalino di coda del torneo, il Porchiano, continuando la propria scalata alle zone nobili della classifica.

Nella gara valida per l’anticipo della ventunesima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone C, Santarelli ha scelto Luparini in porta, Scocchetti, Montani, Coccia, Micheli De Angelis, Desideri, Sergio Rossi, Borrelli, Lezi e Camara.

Riccardo Ruco, tecnico dei padroni di casa, ha invece puntato su Feliziani, Di Domenico, Barbetti, Pitaro, Ceccarelli, Santacroce, Conca, Antonietti, Ottaviani, Petrucci e Massaccesi.

La scintilla che ha dato la svolta alla gara é arrivata al 13′ del primo tempo quando Barbetti ha commesso un fallo di mano in area concedendo un calcio di rigore agli ospiti e lasciando i suoi in inferiorità numerica. Dal dischetto si é presentato capitan Lezi che ha portato la Pol.Pen. in vantaggio. La Pol.Pen., a vantaggio acquisito, ha continuato a produrre gioco sfiorando in più occasioni il raddoppio. Al 26′ Camara ha colpito un palo. Al 40′ lo stesso numero 11 ha sigillato il risultato con un tiro dal limite che non ha lasciato scampo a Feliziani.

Nella ripresa, una sfortunata Pol.Pen. non ha trovato la terza rete nonostante le tante occasioni create e una traversa colpita da Tullio Borrelli al 44′. Allo scadere, il Porchiano é rimasto in nove uomini per l’espulsione rimediata da Ceccarelli. Da segnalare l’esordio del giovane Mattia Cerquiglini classe 2002.