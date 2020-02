Seconda Categoria, Pol.Pen.-San Luca 4-2

La squadra di Santarelli più forte dell’emergenza: con tanti giovani risorge e cala il poker

(DMN) Spoleto – Una Pol.Pen. decimata dalle assenze vince, con ampio merito, contro il San Luca. Al centro sportivo Flaminio, nella sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone C, Santarelli ha puntato sul 4-3-3 con Maurizio Rossi in porta, De Angelis, Micheli, Proietti e Coccia in difesa, Montani, Petrioli e Desideri a centrocampo con Lezi, Bacchi e Filippo Ricci in avanti.

La Pol.Pen. dopo aver colpito una traversa in avvio di gara, ha sbloccato il risultato al al 31′ con Bacchi, bravo a finalizzare una bella azione di Lezi. Al 41′ una conclusione ravvicinata di Daniele Camilli ha ristabilito la parità ma, al 43′ una prodezza balistica di Petrioli ha riportato in vantaggio i ragazzi di Santarelli.

La ripresa si é aperta con un pallonetto delizioso di Bacchi che , al 4′, ha ampliato il vantaggio della Pol.Pen.. Nel finale, al 41′, Camara ha siglato la rete del 4-1 mentre al 46′ Moscato ha chiuso le marcature con il gol del 4-2. Da segnalare nella Pol.Pen. la presenza in campo dei giovanissimi Rustani, classe 2001 e Memoli, classe 2002. La Pol.Pen. sale al quarto posto in classifica con 27 punti e nel prossimo turno sarà impegnata sul campo della capolista, il Ferentillo Valnerina.