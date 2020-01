Seconda Categoria, Pol.Pen.-La Castellana 0-0

Derby a reti inviolate

(DMN) Spoleto – é terminato a reti inviolate il derby della sedicesima giornata del campionato di Seconda Categoria tra la Pol.Pen. di Fabrizio Santarelli e La Castellana di Andrea Bronzi.

Santarelli ha proposto il 4-3-1-2 con Maurizio Rossi in porta, Scocchetti, Micheli, Porcedda e De Angelis in difesa, Montani, Sergio Rossi e Desideri in mediana con Lezi alle spalle di Bacchi e Filippo Ricci in attacco.

Bronzi ha invece optato per un 4-3-3 con Cucchiaroni in porta, Giovannetti, Bibiani, Ciri e Patito in difesa, Taschini, Di Giacomo e Innocenzi a centrocampo e Oranelli, Della Spina e Stompanato in avanti.

Nel primo tempo, al 20′, la Pol.Pen. ha l’occasione di sbloccare la gara con un calcio di rigore assegnato per fallo su Scocchetti ma capitan Lezi sbaglia clamorosamente dal dischetto.

Ad inizio ripresa le due squadre rimangono in inferiorità numerica per le espulsioni (entrambe per doppio giallo) rimediate da Scocchetti (4′) e da Oranelli (10′). Nel finale La Castellana ha colpito una traversa ed ha sfiorato in più occasioni il vantaggio, negato solo da un ottimo Rossi. Il pari é giusto e le due formazioni rimangono appaiate in classifica con 24 punti.