Beffa finale

(DMN) Deruta – la Pol.Pen.Spoleto di Fabrizio Santarelli torna con un punto da Deruta confermando il suo momento positivo. Nella città della ceramica accade tutto ad inizio e fine partita. Al 3′ Ricci in contropiede ha portato in vantaggio gli spoletini mentre al 94′ una rete in mischia ha regalato il pari ai padroni di casa. In mezzo un palo colpito da Ricci e un calcio di rigore fallito dal Deruta al 76′.