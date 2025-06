Se ogni uomo è un abisso: il Berliner Ensemble ed Ersan Mondtag al Festival dei Due Mondi per Woyzeck

Tra gli artisti internazionali ospiti del 68° Festival dei Due Mondi ci sono il leggendario Berliner Ensemble e il giovane regista rivelazione Ersan Mondtag, artefici della nuova messa in scena del celebre Woyzeck di Georg Büchner, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti sabato 5 e domenica 6 luglio (ore 19, ore 15) in prima italiana.

Con 125 anni di attività, il Berliner Ensemble porta il nome della compagnia teatrale con cui Bertolt Brecht girò il mondo e ha fatto la storia del teatro affrontando temi di rilevanza sociale.

A Spoleto, l’Ensemble ha presentato, insieme a Robert Wilson, Peter Pan (2014), Lulu (2012), Shakespeares Sonette (2010) e L’opera da tre soldi (2008). Celebre per le sue regie distopiche, il regista e artista visivo Ersan Mondtag è noto per il suo approccio interdisciplinare: nel 2024, insieme all’artista multimediale Yael Bartana, ha progettato il padiglione tedesco della 60ª Biennale d’Arte di Venezia.

Woyzeck è il protagonista di uno dei testi più visionari della letteratura tedesca, scritto nel 1836 da Georg Büchner a partire da un caso di cronaca: il 2 giugno 1821 Johann Christian Woyzeck pugnalò a morte la sua amante e fu condannato alla pena di morte. Nel dramma di Büchner, Woyzeck è un umile soldato al servizio di un capitano come barbiere. Il suo salario non è sufficiente per provvedere alla sua amata Marie e al loro bambino, e per questo si fa assumere come cavia di esperimenti medici, che lo indeboliscono al punto da perdersi gradualmente in un mondo di illusioni, che finisce per divorarlo. Nonostante i suoi sforzi per essere una brava persona, Woyzeck uccide Marie, intrappolato in una società che non gli offre nulla nella vita. «Ogni uomo è un abisso, si ha un senso di vertigine quando si guarda in basso»: così Büchner intendeva l’uomo e la società.

Quasi due secoli dopo, Ersan Mondtag reinterpreta Woyzeck con uno sguardo contemporaneo, ambientandolo in un accampamento isolato nella foresta, dove una piccola comunità celebra una mascolinità tossica. Woyzeck cade vittima di schemi ottusi e patriarcali e la sua lotta per la dignità viene continuamente frustrata da dinamiche di potere disumane. Mondtag spiega: «Da sempre mi affascina il rapporto tra la colpa individuale e la responsabilità collettiva. Mi interessa la dinamica che porta un individuo a compiere un gesto estremo e la possibilità che, dietro un crimine, si celi una violenza repressa. Con Woyzeck, Büchner ci pone davanti a una questione scomoda: comprendere il gesto di un singolo individuo nella sua tragica necessità. Oggi, questa riflessione è più attuale che mai, poiché tendiamo a giudicare rapidamente ciò che è in realtà frutto di meccanismi complessi. L’indignazione per un crimine individuale spesso ci impedisce di analizzarne le radici più profonde».

