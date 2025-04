“Scuole spoletine: situazione attuale e prospettive future”, martedì Consiglio Comunale aperto con il Presidente della Provincia

Sono tre le sedute del Consiglio comunale previste la prossima settimana.

La prima, convocata per martedì 15 aprile alle ore 15.00 nella Sala Spoletium del Palazzo comunale, sarà sul tema “Scuole spoletine: situazione attuale e prospettive future”.

Si tratta di un Consiglio comunale aperto a cui parteciperanno il Presidente della Provincia di Perugia, dott. Massimiliano Presciutti e l’Assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, al Welfare, alle Politiche abitative, alle Politiche giovanili, alla Partecipazione, alla Pace e alla Cooperazione internazionale, dott. Fabio Barcaioli.

Mercoledì 16 aprile alle ore 9.00 il massimo consesso cittadino tornerà a riunirsi, in seduta ordinaria di I convocazione, per la discussione della mozione relative alle scuole. La seduta, come previsto dal Regolamento del Consiglio comunale, verrà sospesa dalle ore 10.15 alle ore 11.45 per la concomitante cerimonia di commemorazione dell’81° anniversario del bombardamento di San Martino in Trignano.

Saranno invece il Rendiconto di gestione 2024 e la Tassa sui Rifiuti (TARI) per il 2025 gli argomenti in discussione nella seduta di giovedì 17 aprile, convocata per le ore 9.30.

Questo l’ordine del giorno:

1. “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, SECONDO IL D.LGS. 118/2011 E RELATIVI PRINCIPI CONTABILI.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

2. “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AL FINE DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2025.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi