Scuole, Progetto Steam “Biodiversità 5.0: da Ipazia a Samantha”

La delegazione di docenti e dirigenti provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte accolta a Montefalco

Mercoledì 16 febbraio è iniziata in Umbria la prima delle tre visite inserite nell’ambito del progetto: la delegazione di docenti e dirigenti provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte è stata accolta dai docenti e Dirigenti delle scuole umbre coinvolte nel progetto.

Il gruppo è stato accolto nella splendida sala Consiliare del comune di Montefalco alla presenza del vice sindaco Daniela Settimi e dell’assessore all’istruzione Paola Marzioli

Erano presenti anche tutte le amministrazioni dei comuni delle scuole coinvolte:

• Per il comune di Castel Ritaldi l’assessore all’istruzione Francesco Salvatore Figoli,

• per Spoleto l’assessore all’ambiente Protasi Agnese

• per Campello il sindaco Calisti Maurizio

• per Foligno l’assessore alle politiche sociali Agostino Cetorelli

• Per Bettona il Vice sindaco Andrea Castellini

• Per Torgiano l’assessore all’istruzione Elena Falaschi

Un momento importante in quanto è il primo degli incontri in presenza tra le diverse scuole della rete che fino ad oggi hanno lavorato a distanza.

Una rete che si è costituita per la presentazione del progetto dal titolo “Biodiversità 5.0: da Ipazia a Samantha”, un progetto di sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali.

Una rete di scuole che hanno lavorato intensamente nella progettazione prima e nella realizzazione ora: colgo pertanto l’occasione, a nome di tutti i colleghi, per ringraziare tutti i docenti che con passione ed impegno stanno lavorando a questo progetto.

Un progetto che sta coinvolgendo decine di docenti in ogni scuola ed i relativi alunni; un progetto che vede coinvolti tutti gli ordini di scuola: dall’infanzia alla secondaria di secondo grado di ben tre regioni d’Italia frequentanti le scuole primarie e secondarie di I e II grado delle Istituzioni scolastiche facente parte della rete, ovvero:

1. ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEFALCO CASTEL RITALDI (Dirigente Scolastico Rosi M.

Cristina

2. DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO SPOLETO (Dirigente Scolastico Proietti Norma)

3. ISTITUTO COMPRENSIVO TORGIANO BETTONA (Dirigente Scolastico Mazzoni Silvia)

4. LICEO SCIENTIFICO “Marconi” FOLIGNO (Dirigente Scolastico Sebastiani M. Paola)

5. ITT “da Vinci” FOLIGNO (Dirigente Scolastico Lazzari Simona)

6. ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO OLTRESTURA (CN) (Dirigente Scolastico Banchio Paola)

7. ISTITUTO COMPRENSIVO “Viale Lombardia” COLOGNO MONZESE (MI) (Dirigente Scolastico

Galli Eleonora)

Nel progetto “Biodiversità 5.0: da Ipazia a Samantha” la biodiversità verrà analizzata sotto il profilo genetico, di specie, di ecosistema e di cicli biogeochimici attraverso l’organizzazione di attività laboratoriali in verticale dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di secondo grado.

Le sette scuole sia nella fase di progettazione che ora nella sperimentazione si sono avvalse della professionalità e competenza dell’esperto Raspa Roberto della startup “Ideattivamente” di Bastia Umbra