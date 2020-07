Scuole, l’opposizione insorge contro il sindaco

Dopo alcune verifiche De Augustinis ha chiuso la Pascoli di San Giacomo e la scuola elementare di Beroide

Riceviamo da Alleanza Civica e Spoleto Popolare e pubblichiamo integralmente:

ll sindaco de Augustinis il 29 novembre 2019, come si può ascoltare nell’audio, dichiara in consiglio comunale: “….a tempo di record siamo riusciti a concludere le verifiche di stabilità e vulnerabilità sismica abbiamo tutto il carteggio…. Ho provveduto a contattare il capo della Protezione Civile Borrelli, perché intenderei coinvolgere la Protezione Civile e il MIUR non perché ci siano dei pericoli imminenti di nessun genere, perché sono abbondantemente nella norma delle scuole italiane….le verifiche sono terminate….”

Poi leggiamo l’ordinanza del 07 luglio 2020, con la quale il sindaco a seguito degli studi effettuati, ha deciso di chiudere immediatamente la scuola Pascoli di San Giacomo e la scuola elementare di Beroide.

Ma le indagini non erano terminate a novembre 2019? Non aveva dichiarato che non c’erano pericoli imminenti?

Altro esempio di gestione confusionaria della “cosa” pubblica.

Si sono lasciati dei ragazzi in delle strutture che dai primi riscontri tecnici non facevano presagire nulla di buono, mentre il sindaco rassicurava sulla sicurezza di tutti gli edifici.

Quando si hanno certe informazioni, non si gioca, ed ora ai problemi della sicurezza si sommano quelli derivanti dal Covid.