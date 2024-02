Scuole, “L’Amministrazione comunale faccia chiarezza”

Il comunicato stampa di Insieme per Spoleto

L’Amministrazione comunale con una nota ha comunicato alla popolazione che si è, finalmente, trovata una

soluzione per ospitare gli studenti della Dante Alighieri.

Con lo scopo di dotare il territorio di una superficie urbanizzata sufficientemente grande che, soprattutto tra il 2025 e il 2026 possa ospitare anche altre scuole si è individuato lo spazio in via dei Tessili, confinante con l’area di Protezione Civile inaugurata ad agosto 2022 e già parzialmente urbanizzata.



Condividiamo la scelta anche perché (come spiegato nella nota dell’Amministrazione Comunale) le dimensioni dell’area consentiranno sia di ospitare gli studenti della “Dante Alighieri” a partire da Settembre,

sia di aumentare il numero delle strutture modulari permettendo quindi di avere spazi sufficienti ad ospitare altre scuole.

Apprendiamo oggi da alcuni articoli di stampa di una dura presa di posizione degli Uffici della Regione, e di quelli del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016. Sembrerebbe che “non tutti gli

interventi di edilizia scolastica stanno procedendo nel rispetto dei tempi” e che la decisione di installare container presso l’area di Protezione Civile senza metterne a conoscenza gli uffici regionali competenti.

Crediamo che l’Amministrazione Comunale debba fare immediatamente chiarezza sull’argomento.

Il servizio scolastico è un argomento troppo serio e, oltre al già troppo tempo perso, non è pensabile che si lascino ancora centinaia di famiglie nell’incertezza.

Il gruppo consiliare Insieme per Spoleto