Scuole, il Tar del Lazio accoglie la richiesta del Comune di Spoleto: sospesa l’ordinanza del commissario Farabollini

La soddisfazione del Sindaco Umberto de Augustinis

“Un importante riconoscimento dei diritti e dell’autonomia del Comune di Spoleto”. Il Sindaco Umberto de Augustinis esprime soddisfazione per la decisione del TAR del Lazio che ha accolto la richiesta di sospensiva dell’Ente relativamente all’ordinanza n°80, con la quale il commissario per la ricostruzione Piero Farabollini aveva revocato lo scorso anno i finanziamenti per la scuola media Dante Alighieri e la materna Prato Fiorito.

“Il provvedimento consente di riaprire un nuovo percorso virtuoso sulle sorti delle due scuole – ha aggiunto il Sindaco de Augustinis – soprattutto per quanto riguarda la Dante Alighieri, il cui rilancio è complementare ed essenziale alla salvaguardia del centro storico della città.

Adesso la nostra priorità sarà interloquire con la Regione Umbria e, una volta nominato, con il nuovo commissario straordinario, affinché vengano definitivamente assegnate a Spoleto le risorse necessarie per intervenire su entrambi gli edifici scolastici”.