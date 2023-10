Scuole, definita l’acquisizione dei moduli prefabbricati

Verranno installati nell’area verde della media Pianciani. Prosegue il lavoro della giunta comunale per ridurre i disagi di studenti e famiglie. Il sindaco Sisti:”A breve fisseremo un nuovo incontro con le famiglie”

Acquisizione dei moduli abitativi per ospitare gli studenti. È questa l’indicazione formalizzata nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 ottobre, dalla Giunta comunale per permettere ai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Spoleto 1 e Spoleto 2 di decidere quale scuola trasferire una volta installati.

Confermato lo spazio su cui si interverrà: sarà infatti l’area verde della scuola secondaria di primo grado “Luigi Pianciani” quella deputata ad ospitare i moduli prefabbricati. Lo spazio individuato, oltre ad avere una superficie sufficientemente ampia ed essere meno impattante sotto l’aspetto logistico rispetto ad altre ipotesi valutate, consentirà, durante i lavori che interesseranno la scuola primaria “Giuseppe Sordini”, di non modificare le abitudini di spostamento delle famiglie.

Certo anche il trasferimento nei moduli della segreteria amministrativa della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, attualmente ospitata al pian terreno nella vecchia sede del Liceo Scientifico “A. Volta”, in vicolo San Matteo.

Alla direttiva di Giunta vagliata nel pomeriggio di ieri, seguiranno le variazioni di bilancio che verranno discusse in Consiglio comunale giovedì 9 novembre, passaggio che permetterà di formalizzare l’individuazione delle risorse necessarie ad avviarne la procedura per l’acquisizione.

Al netto dello stato dell’arte relativo ai moduli, l’amministrazione comunale sta continuando a lavorare per posticipare l’inizio dei lavori della scuola primaria Sordini con l’obiettivo di non far spostare né alunni, né studenti. A riguardo la prossima settimana sono in programma ulteriori incontri con i tecnici e la ditta aggiudicataria per valutare nel dettaglio i margini operativi.

L’elemento che è comunque possibile confermare fin d’ora riguarda l’eventuale trasloco della Sordini che, nel caso in cui non sia possibile far combaciare i tempi di installazione dei moduli con l’inizio dell’intervento, non avverrà comunque prima delle vacanze di Natale 2023.