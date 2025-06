Scuola primaria “Francesco Toscano”. Al via la gara per l’adeguamento sismico

Verrà pubblicata entro venerdì 6 giugno la gara per l’adeguamento sismico della scuola primaria ‘Francesco Toscano’ in via Cerquiglia.

L’intervento, che aveva ottenuto inizialmente un finanziamento di € 3.110.400,00 tramite l’ordinanza 109/2020, a seguito dell’aumento richiesto dagli uffici tecnici del Comune di Spoleto​ può contare oggi su un importo complessivo di quasi 4 milioni di euro, precisamente € 3.963.612,18.

La gara per l’affidamento dei lavori, che avverrà tramite procedura negoziata, resterà in pubblicazione per 15 giorni. L’aggiudicazione verrà perfezionata entro la fine del mese di luglio dopo la verifica dei requisiti. L’intervento, che dalle stime effettuate dovrebbe iniziare entro la fine dell’estate 2025, avrà una durata di 660 giorni, circa 22 mesi.

Per l’adeguamento sismico della scuola primaria “Francesco Toscano” è prevista la sistemazione di cuscinetti frapposti tra le fondamenta e la struttura dell’edificio (verrà demolito il solaio del piano terra), ossia di isolatori sismici che permetteranno di preservarne l’integrità in caso di terremoto. I lavori permetteranno anche la realizzazione della nuova centrale termica della scuola.

In base al cronoprogramma l’intervento dovrebbe termine durante l’estate del 2027, ipotizzando quindi il rientro nell’edificio di via Cerquiglia per l’anno scolastico 2027-2028.