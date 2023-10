Scuola media “F. Leonardi” di San Giovanni di Baiano: proroga per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico

Nei primi 18 mesi di intervento riscontrate criticità su costi e reperimento materiali. La scuola verrà riconsegnata prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024-2025

Continuano i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico alla scuola secondaria di primo grado “F. Leonardi” di San Giovanni di Baiano.

Rispetto ai lavori iniziati a febbraio 2022 è stata concessa una proroga fino all’11 dicembre 2023, necessaria per la continuazione degli interventi e la definizione della variante per la riprogettazione della palestra a seguito della demolizione.

Finanziati dalla Regione Umbria con fondi relativi ai MUTUI BEI 2018, unitamente ad un cofinanziamento comunale per un importo complessivo di € 3.105.000,00, i lavori hanno ottenuto dal Gestore Servizi Energetici (GSE) sul conto termico un ulteriore finanziamento di € 888.886,45 per far sì che la scuola abbia le caratteristiche di edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building), cioè sia un edificio ad elevata efficienza energetica.

A seguito di un incontro tra il raggruppamento temporaneo di imprese che sta eseguendo i lavori (E.A.CO. 2000 EDILE ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. CONS. COOP – capogruppo mandataria, CARPENTERIE METALLICHE UMBRE C.M.U. Soc. Coop. – mandante e IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.r.l. – mandante), tecnici e funzionari dell’Ente, a cui hanno partecipato gli assessori Manuela Albertella e Luigina Renzi, sono state riportate le criticità affrontate nel corso degli ultimi diciotto mesi.

Tra queste l’aumento consistente dei costi delle materie prime, che ha reso più economica la demolizione e ricostruzione della palestra rispetto al solo intervento di adeguamento sismico, e le difficoltà incontrate nel reperire le strutture in acciaio previste da progetto.

Pur continuando le lavorazioni sulle altre parti del complesso, viste le criticità riportate e il riscontro definitivo con lo stesso GSE avvenuto solo nel mese di agosto 2023, il Comune di Spoleto ha concesso la proroga richiesta per proseguire l’intervento e concludere la variante al progetto.

Questo consentirà di definire nel dettaglio modalità e tempistiche dei lavori per la consegna dell’edificio prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024-2025.