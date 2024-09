Scuola di Villa Redenta, il centrodestra plaude Tesei

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Prendiamo atto con soddisfazione che la presidente della Regione, Donatella Tesei, a seguito di nostre reiterate istanze e ascoltando le tante proteste arrivate direttamente dagli spoletini, abbia stoppato la richiesta scellerata del sindaco Sisti, tesa a dirottare i finanziamenti previsti per la ristrutturazione dell’edificio scolastico di Villa Redenta in quello della Dante Alighieri. Tale provvidenziale intervento eviterà di generare una ulteriore incertezza per la sussistenza di un plesso scolastico storico della nostra città. Il rischio concreto di spogliare un altare, per costruirne un altro, è la soluzione più sciagurata che una Amministrazione Comunale possa fare. L’episodio è la palese dimostrazione di come, sul problema scuole, il Sindaco e la sua Giunta, navighino a vista, con provvedimenti improvvisati, deleteri e non risolutivi. A tal proposito è stata presentata una ennesima mozione in Consiglio Comunale che, ci auguriamo, venga discussa nella prossima riunione di lunedì nove, al fine di dare corpo a mirate e risolutive richieste e denunce che, da parte nostra, continuiamo ad avanzare per arrivare ad una accettabile soluzione che non mortifichi chi, a vario titolo, deve beneficiare dei servizi scolastici. In riferimento soprattutto al fatto che, sul tema scuole, l’Amministrazione Sisti non ha mai partecipato in maniera esaustiva il cosa e il come vuol fare, mettendoci sempre difronte al fatto compiuto, snobbando così ogni pur minimo contributo migliorativo che potremmo suggerire. Gli scempi, improvvisati ed improvvidi, perpetrati in questi ultimi mesi, non possono essere accettati e sottaciuti con supina rassegnazione anche da parte di chi ha inteso in buona fede sostenere a suo tempo questa maggioranza amministrativa. Sul caso specifico della scuola di Villa Redenta, siamo certi che la presidente Tesei, unitamente al Commissario per la ricostruzione, Guido Castelli, troveranno il sistema affinchè, non dirottando i soldi così come chiesto dal Sindaco, si riesca comunque a trovare una forma di finanziamento aggiuntivo per completare anche la Dante Alighieri. Sarebbe la chiara dimostrazione che, alla reiterata superficialità amministrativa della Giunta spoletina, viene trovata soluzione solo grazie allo straordinario senso di responsabilità da parte della Regione.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Alessandro Cretoni

Alessandra Dottarelli

Sergio Grifoni

Paolo Imbriani

Gianmarco Profili