Scuola di Polizia di Spoleto, al via la formazione pratica di 125 Allievi Agenti

Questa mattina la cerimonia solenne dell’alzabandiera

Al termine del percorso formativo teorico effettuato in “modalità a distanza”, già avviato il 27 Gennaio 2021 – di legge in un comunicato stampa della Questura – che vedeva la presenza di 125 frequentatori, oggi il primo gruppo degli Allievi Agenti della Polizia di Stato del 212° corso di formazione, nel massimo rispetto di tutte le norme anticovid, ha raggiunto l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto, diretto dal Primo Dirigente Dott.ssa Maria Teresa Panone, per lo svolgimento della fase addestrativa prevista dal programma didattico.

Il percorso formativo – prosegue la nota – presso l’Istituto vedrà gli Allievi impegnati a tutto campo nelle materie pratiche come le “Tecniche Operative”, l’“Addestramento al tiro”, la “Difesa personale” e la “Circolazione stradale”.

Anche in questa occasione, pur se con modalità assolutamente diverse dal consueto, l’intero Quadro Permanente dell’Istituto si è stretto ai nuovi colleghi al fine di far sentire loro il vivo senso di vicinanza della Famiglia Polizia di Stato e nonostante le restrizioni imposte dal particolare momento storico, non mancheranno, durante la permanenza degli Allievi in Istituto, momenti in cui verrà valorizzato l’aspetto umano e relazionale.

Questa mattina, – conclude il comunicato stampa – con la cerimonia solenne dell’alzabandiera è stato dato formalmente inizio a tale momento formativo, che ha visto la presenza dei suddetti Allievi e la condivisione di tale importante momento con gli allievi attualmente impegnati a distanza.