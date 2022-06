Scuola di Polizia, consegnati gli alamari agli allievi

Il giuramento dei nuovi Agenti è in programma il 29 giugno

Presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, si è tenuta la cerimonia della consegna degli alamari: gli allievi agenti hanno ricevuto dalle mani del Direttore della Scuola, Maria Teresa Panone i fregi da apporre sul colletto dell’uniforme.

Gli alamari, proprio per la loro posizione sulla giubba, vengono montati di norma da un’altra persona: in molti casi dal collega di camera, in altri dal superiore gerarchico.

Spesso a “montarle” sono i genitori: un simbolo ideale di condivisione di valori e, se il genitore veste un’uniforme, un bellissimo passaggio di testimone tra padri e figli.

Per gli Allievi è anche un rito che prelude e prepara alla cerimonia del solenne giuramento che si terrà il prossimo 29 giugno.