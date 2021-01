Il comunicato stampa

Crediamo che qualcuno debba chiedere scusa agli abitanti di Beroide e zone limitrofe che da troppo tempo ormai combattono (e si informano, e sono bravissimi) per avere una prospettiva concreta di futuro per la propria scuola. Ogni mese se ne scopre però una nuova: da ultimo si viene a sapere che molto probabilmente la scuola non potrà essere riparata, il progetto non poteva essere “donato” e sembra che in caso di probabile ricorso, la procedura sarà annullata.