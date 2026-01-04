Scuola dell’infanzia di Eggi: via libera ai lavori per la “Sezione Primavera”

(DMN) Spoleto – La Giunta comunale di Spoleto ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia di Eggi, necessari all’istituzione di una nuova Sezione Primavera. La decisione è contenuta nella deliberazione n. 425 del 29 dicembre 2025, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

Il provvedimento, proposto dall’assessore Federico Cesaretti, recepisce il documento istruttorio redatto dal RUP del Dipartimento per la Transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio e valorizzazione sostenibile del patrimonio pubblico comunale.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 5.185,30 euro e riguarda opere di adeguamento degli spazi scolastici per accogliere bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ampliando così l’offerta educativa sul territorio della frazione di Eggi e rispondendo alle esigenze delle famiglie.

I lavori saranno eseguiti dalla Cooperativa sociale “Il Cerchio”, già affidataria del servizio educativo nell’ambito del contratto di partenariato per la coprogettazione e la gestione dei servizi educativi. L’esecuzione avverrà interamente a carico della cooperativa, senza oneri per il Comune di Spoleto, e dovrà rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e requisiti tecnici.

Al termine degli interventi, il Dipartimento comunale competente acquisirà tutta la documentazione necessaria a certificare la corretta esecuzione dei lavori e a presentare la SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco. L’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta, validata dal RUP, sostituisce inoltre il titolo abilitativo edilizio, come previsto dalla normativa regionale.

La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, consentendo così l’avvio rapido delle attività e l’adeguamento della struttura in tempi utili per l’attivazione della nuova Sezione Primavera, un servizio considerato strategico per il sostegno alla genitorialità e per il rafforzamento del sistema educativo locale.