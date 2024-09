Scuola Dante Alighieri: inaugurati i moduli scolastici a Santo Chiodo

Inaugurati questa mattina, con l’inizio del nuovo anno scolastico, i moduli in via dei Tessili a Santo Chiodo che ospitano la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”.

Il sindaco Andrea Sisti e il dirigente scolastico Massimo Fioroni, insieme agli assessori Luigina Renzi, Danilo Chiodetti e alla vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti, hanno salutato il personale docente e amministrativo ed i circa 250 studenti e studentesse che sono tornati oggi in classe dopo la pausa estiva.

“Questa struttura, i moduli scolastici che abbiamo realizzato in quest’area, ci accompagneranno fino alla ricostruzione della Dante Alighieri in via Don Pietro Bonilli – sono state le parole del sindaco Sisti – Ieri abbiamo finalmente ricevuto la conferma che il finanziamento per la demolizione e la ricostruzione è stato aumentato. Questo ci consente di riprendere in mano la progettazione e di velocizzare l’iter che porterà all’affidamento dei lavori. La scelta di sistemare quest’area e darvi una struttura adeguata riteniamo sia stato, in questa fase transitoria, il modo migliore per rispondere alle necessità delle famiglie, degli studenti e del personale della scuola stessa”.

“Questo non è un punto d’arrivo ma un passaggio, in attesa di tornare nella nostra sede storica – ha aggiunto il dirigente Fioroni – ed è un momento che dobbiamo vivere senza alibi, perché ovunque siamo abbiamo sempre il dovere di dare il massimo. Come tutti gli inizi anche questo è carico di aspettative. So che tutte le persone impegnate nella ricostruzione della Dante Alighieri metteranno tutto l’impegno possibile. I moduli che ci ospitano da oggi sono sicuri e funzionali alle attività che dovremo svolgere. L‘obiettivo di tutti, amministrazione, scuola e famiglie è lo stesso, ossia creare le condizioni più favorevoli affinché i ragazzi e le ragazze possano portare avanti il proprio percorso scolastico nel miglior modo possibile”.

La struttura ad uso scolastico ha una superficie di circa 900 mq, con uffici e segreteria didattica, compresi servizi igienici, aula insegnanti, locale per personale ATA e deposito, mentre la palestra per lo svolgimento delle attività sportive è di circa 250 mq comprensivi di palestra, spogliatoi e servizi. All’esterno delle due strutture è stata sistemata una siepe lungo tutto il perimetro della scuola e delle piccole aree verdi.

Entrambe le strutture sono state realizzate con componenti, infissi, impianti di riscaldamento e raffrescamento ed impianto fotovoltaico in copertura, con caratteristiche costruttive che consentono di rispettare sia i livelli di prestazione energetica degli edifici, garantendo un adeguato comfort per tutto l’anno, sia i requisiti acustici passivi degli edifici previsti dalla normativa.