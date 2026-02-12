Scuola “Dante Alighieri”: consegnato al Comune il progetto definitivo per la demolizione e ricostruzione

È in dirittura di arrivo la progettazione definitiva per l’intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”.

I progettisti hanno consegnato nei giorni scorsi al Comune di Spoleto il progetto definitivo che prevede la demolizione e ricostruzione in loco dell’edificio scolastico. Come richiesto dall’amministrazione comunale, il progetto è stato rimodulato per consentirne la realizzazione alla luce delle risorse disponibili, che ammontano a € 10.356.575,99.

è stata superata quindi la criticità legata alla prima ipotesi progettuale, che prevedeva un importo superiore di circa 900.000 euro, rispetto al finanziamento messo a disposizione dalla Struttura commissariale per la ricostruzione.

Attualmente il Dipartimento che segue la ricostruzione post sisma sta analizzando la documentazione, che dovrà poi essere approvata dalla Giunta comunale. La fase successiva richiederà la redazione del progetto esecutivo, con l’indicazione del cronoprogramma degli interventi. Ricevuto il via libera dalla Giunta anche sulla progettazione esecutiva, gli uffici predisporranno il capitolato di gara per l’affidamento dei lavori.

Il nuovo edificio scolastico, che si svilupperà su tre piani e sarà dotato di un impianto fotovoltaico, sarà composto da 12 aule didattiche, una palestra con deposito, spogliatoi, locali per il primo soccorso e bagni, tre laboratori, una biblioteca, un’aula musica e una polivalente per le attività integrative, una sala insegnanti, quattro uffici per un totale di circa 3.000 metri quadrati.