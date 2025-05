Scuola Comunale di Musica e Danza. Borse di studio per l’anno scolastico 2025-2026

è stato pubblicato https://shorturl.at/QWSni il bando per la concessione di due borse di studio per l’anno scolastico 2025/2026 – – rivolte agli allievi regolarmente iscritti alla Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri” nell’anno scolastico 2024/2025.

I destinatari sono gli studenti della Scuola iscritti ad uno dei seguenti ambiti disciplinari: Pratica strumentale individuale; Canto. Possono accedere tutti gli allievi, tranne quelli iscritti all’indirizzo Propedeutico, che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni.

Le due borse di studio verranno attribuite sulla base del criterio meritocratico, in seguito al superamento di un esame, sostenuto davanti ad una commissione di esperti nominata dall’Associazione Spoleto Musica che gestisce la didattica della Scuola Onofri, che richiede una preparazione ed un programma adeguato all’età dello studente e quindi al livello che si prevede.

Il candidato dovrà presentare un programma che preveda: un minimo di 4 minuti di esecuzione per gli allievi fino a 8 anni, di 6 minuti per gli allievi fino a 10 anni, di 9 minuti per gli allievi fino a 13 anni, di 12 minuti fino a 16 anni e di 15 minuti di esecuzione per gli allievi con più di 16 anni.

Nel corso dell’esame la commissione si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione a memoria di scale maggiori e minori melodiche fino a tre diesis e tre bemolle, con relativi arpeggi a scelta della commissione stessa, parametrate al livello di appartenenza del candidato. I vincitori potranno frequentare le lezioni del prossimo anno scolastico in forma gratuita.

Il termine per la presentazione della domanda è lunedì 27 maggio 2025. Scaduto il termine l’ufficio competente provvederà alla convocazione dei candidati per l’esame.