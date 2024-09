Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri”. Ultimi giorni per iscriversi e Open Day

La mattina concerto della marching band dalle 11.30 alle 12.30 in piazza d’Armi allo SportCity Day

Ultimi giorni per iscriversi alla Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri”. La scadenza è fissata per domenica 22 settembre, giorno in cui sarà organizzato un Open Day per avvicinarsi alle discipline offerte per l’anno scolastico 2024/2025.

Domenica 22 settembre, dopo il concerto della marching band della Scuola di Musica in programma la mattina dalle ore 11.30 alle 12.30 a piazza d’Armi in occasione della manifestazione SportCity Day, nella sede di via Nursina dalle 17.00 alle 19.00 gli insegnanti di musica e danza presenteranno a tutti coloro che sono interessati le discipline che sarà possibile seguire nel corso del prossimo anno scolastico.

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare il modulo online reperibile nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.spoleto.pg.it nella pagina dedicata alla Scuola comunale nella sezione “Servizi” ( https://shorturl.at/N29Yi ).

Le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di posti previsto. Le tariffe mensili prevedono facilitazioni in base alla dichiarazione ISEE.

La Scuola accoglie i bambini e le bambine a partire dai 4 anni con i corsi di propedeutica della musica e di danza, ragazzi e ragazze con i corsi professionali e/o amatoriali di strumento e adulti che in forma individuale o collettiva scelgono di studiare e divertirsi con la musica.

Saranno attivati i corsi di Attività corali, Basso elettrico, Batteria, Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Danza classica, Fagotto, Flauto, Oboe, Pianoforte, Propedeutica musicale, Saxofono, Teoria, ritmica e percezione musicale, Tromba e Trombone, Violino, Violoncello, Musica d’insieme ed esercitazioni orchestrali per archi e fiati.