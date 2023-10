Scuola Comunale di musica e danza “Alessandro Onofri”: 134 gli iscritti all’anno scolastico 2023-2024

Quasi 200 le materie​ insegnate dai 19 docenti dell’Associazione Spoleto Musica

Sono iniziati ieri, lunedì 2 ottobre, i corsi della Scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri”, una delle più antiche e prestigiose istituzioni culturali spoletine. Quest’anno gli iscritti ai corsi individuali e collettivi sono 134, per un totale di quasi 200 materie insegnate dai 19 docenti dell’Associazione Spoleto Musica.

I corsi di studio attivi per l’anno scolastico 2023-2024 sono Attività corali, Batteria, Basso elettrico, Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Danza classica, Fagotto, Flauto, Oboe, Organo, Pianoforte, Propedeutica musicale, Sax, Teoria, ritmica e percezione musicale, Tromba e trombone, Violino, Violoncello, Musica d’insieme per fiati e Musica da camera ed esercitazioni orchestrali.

Con l’avvio delle lezioni, che andranno avanti fino al mese di maggio 2024, resta comunque la possibilità di iscriversi ai corsi di danza e di propedeutica musicale.

“Come amministrazione comunale consideriamo l’educazione alla musica e alla danza u n i nvestimento indispensabile e necessario, un impegno rivolto in primis ai più giovani che continuano, anno dopo anno, ad iscriversi dimostrando grande passione ed entusiasmo – ha dichiarato l’assessore alla valorizzazione delle cultura, Danilo Chiodetti – Si tratta di un percorso didattico ed educativo portato avanti con estrema professionalità dai docenti della Scuola, che ringrazio per l’impegno e la dedizione, in grado di incuriosire e stimolare la vena artistica dei giovani e meno giovani della nostra Città”.

Alla scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri” si seguono le più moderne tecniche didattiche di insegnamento, specie per i corsi riservati ai piccoli, grazie ai docenti dell’Associazione Spoleto Musica, tutti professionisti, molti dei quali concertisti di chiara fama, che si dedicano con passione all’insegnamento.

La Scuola accoglie i bambini dai 4 anni con i corsi di propedeutica della musica e della danza; i ragazzi con i corsi professionali e/o amatoriali di strumento e gli adulti che in forma individuale o collettiva scelgono di studiare e divertirsi con la musica. Le tariffe mensili usufruiscono delle riduzioni economiche in base alla dichiarazione ISEE.