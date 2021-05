Scuola comunale di musica e danza “A. Onofri”: pubblicato il bando per la concessione di due borse di studio

Le domande dovranno essere presentate entro lunedì 31 maggio

è online nel sito istituzionale del Comune di Spoleto (https://bit.ly/3hIPfBJ) il bando per la concessione di due borse di studio per l’anno scolastico 2021-2022 per gli allievi della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri”.

Per avvicinare i ragazzi alla musica e alla danza, stimolando l’apprendimento e la sensibilità verso le discipline musicali e coreutiche, il regolamento della Scuola prevede infatti la possibilità di stanziare delle borse di studio, consentendo la frequenza ai corsi a coloro che hanno riconosciuti meriti artistici.

I destinatari sono gli studenti della Scuola, regolarmente iscritti all’anno scolastico 2020/21, ad uno dei seguenti ambiti disciplinari: Pratica strumentale individuale o Canto.





Le due borse di studio saranno attribuite sulla base di due differenti criteri: la prima è riservata agli allievi che sosterranno gli esami di passaggio e che, quindi, hanno seguito nel corso dell’a.s. 2020-2021, un programma di studi, per così dire, istituzionale e che si pone nella scelta dell’indirizzo professionale.

La seconda è riservata a quegli allievi che, nonostante le difficoltà della didattica a distanza, per amore della musica, hanno seguito assiduamente e con costanza le lezioni ottenendo comunque risultati soddisfacenti nello studio della musica, seppur a livello amatoriale.

Il termine per la presentazione della domanda per partecipare all’attribuzione di una borsa di studio è lunedì 31 maggio 2021. Scaduto il termine l’ufficio competente provvederà alla convocazione dei candidati per l’esame della borsa di studio.