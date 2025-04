Scrittori umbri: c’è tempo fino al 10 maggio per partecipare al premio letterario FulgineaMente

La scadenza del bando della IX edizione del Premio letterario FulgineaMente per Scrittori umbri è stata prorogata al 10 maggio. Il premio è come al solito riservato alle opere stampate nell’anno 2024 e nel 2025 (fino alla data di scadenza del bando) da scrittori e scrittrici, da poeti e poetesse nati in Umbria o residenti nella nostra regione anche se nati altrove. Le sezioni in concorso quest’anno sono tre: Narrativa, Poesia e Narrativa per l’infanzia!

Ai vincitori di ciascuna delle tre sezioni sarà assegnato un premio di 500 euro! Premi in natura ai finalisti e ad eventuali menzionati.

Come sempre, durante l’estate i libri in concorso potranno essere presentati e promossi nell’ambito di eventi che verranno organizzati in suggestivi luoghi della nostra regione. Questi appuntamenti rappresentano interessanti occasioni di incontro tra concorrenti, giurati e lettori.

Il bando è scaricabile dal sito dell’Associazione FulgineaMente: www.fulgineamente.it, per ricevere informazioni si può scrivere a premiofulgineamente@gmail.com