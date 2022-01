Screening anti Covid-19: consegnati gli attestati alle associazioni di volontariato del sistema comunale di ProCiv

Le parole del sindaco Sisti, del presidente del Consiglio Comunale Trippetti e dell’assessore Renzi

Consegnati questa mattina gli attestati alle associazioni di volontariato del sistema comunale di Protezione Civile che hanno lavorato in occasione dello screening anti Covid-19 dedicato alle scuole.

La cerimonia si è svolta in apertura di Consiglio comunale alla presenza del sindaco Andrea Sisti, del presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti, dell’assessore al benessere e all’innovazione sociale Luigina Renzi e ai consiglieri comunali presenti in sala e collegati da remoto.

sindaco Sisti – perché credo che realizzare quello che è stato fatto nei tempi che abbiamo chiesto, anche se non semplice ha permesso di fornire un servizio che i cittadini hanno apprezzato. In un momento così complicato questo tipo di elogio è dovuto essenzialmente a voi che avete operato sul campo e i fatti dicono che la situazione è stata gestita bene. Vi ringrazio ovviamente anche per la disponibilità che date in tutte le altre attività, perché dietro c’è sempre il supporto di tutti voi volontari. Lavoreremo insieme affinché si possa migliorare ulteriormente anche la programmazione per gestire in via ordinaria anche le situazioni di emergenza ”. “Vi ringrazio per il lavoro che avete svolto sotto il coordinamento della nostra dirigente Stefania Nichinonni, della Usl Umbria 2, dell’Esercito, che ringrazio nuovamente e a cui dedicheremo un momento analogo in virtù del supporto dato e dall’assessore Renzi – sono state le parole del”.

assessore Luigina Renzi:” Mi unisco alle parole del sindaco e vi ringrazio come volontaria della croce Rossa, come assessore e come cittadina. Voi volontari rappresentate la parte migliore della nostra società, perché mettete a disposizione degli altri il vostro tempo e le vostre capacità per il bene comune. Spero che sulla scorta del vostro esempio la città possa unirsi e lavorare insieme per il futuro della nostra comunità ”. Ringraziamento anche da parte dell’:””.

Gli attestati sono stati consegnati ad Alberto Clarici per il Gruppo Spoleto del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), Marco Bucca per la sezione di Spoleto della Croce Rossa Italiana, Fabio Militoni per l’Associazione Volontari Carabinieri in congedo di Spoleto, Rosella Montefalchesi per l’Unione Nazionale Arma Carabinieri (ANAC), Mauro Tardioli per la Croce Verde, Massimo Bellini per la Protezione Civile comunale e Antonella Fedeli per l’associazione Soccorso dell’Ordine di San Giovanni Italia (SOGIT) che a nome di tutti i volontari ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale:”È vero che noi ci siamo per la città, ma voi ci siete sempre stati per noi: grazie e continuate così”.