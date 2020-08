“Scorci” della pittrice Tina Bruno a Spoleto

L’artista sarà presentata dal critico e storico dell’arte Sandro Costanzi domenica 2 agosto, alle 18, al Caffè Letterario del Sansi

L’artista Tina Bruno presenterà in anteprima le sue nuove opere a Spoleto presso il Caffè Letterario del Sansi in via della salara vecchia 21 in quella che sta diventando una vera e propria vetrina delle arti visive e non solo. La mostra personale dell’artista pugliese durerà per tutto il mese di agosto ed è a cura della grafica fotografa ed artista romana Paola Biadetti e sarà presentata domenica 2 agosto alle ore 18 ai media,fotografi ed ai numerosi collezionisti e fans del Menotti Art Festival Spoleto che per settembre dal 25 al 28 risulta essere completamente soldi out.

L’artista Tina Bruno sarà presentata dal critico e storico dell’arte Sandro Costanzi che sta seguendo da vicino diversi artisti dello Spoleto Meeting Art con notevole successo soddisfatto di questa iniziativa è il Prof.Luca Filipponi “come ogni anno il Menotti Art Festival ci stupisce con qualche positiva novità e quest’anno questo nuovo spazio multi artistico ci sta regalando importanti soddisfazioni ” .

Immagine da archivio Due Mondi News