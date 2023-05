Scomparsa Giorgio Ferrara: il cordoglio del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale

Le parole di Andrea Sisti e Marco Trippetti

“L’estro, la maestria, la dinamica pacatezza di Giorgio Ferrara saranno per sempre una parte importante della storia del Festival dei Due Mondi. A Spoleto nessuno dimenticherà mai la straordinaria capacità con cui è riuscito, da subito, a dare nuova linfa ad una delle più longeve e brillanti manifestazioni del palcoscenico culturale nazionale e internazionale ”.

Con queste parole il sindaco di Spoleto e Presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi, Andrea Sisti, ha voluto esprimere il cordoglio della città e del Festival per la scomparsa del maestro Giorgio Ferrara, direttore artistico del Festival dei Due Mondi dal 2008 al 2020.

“Le intuizioni, il coinvolgimento di grandi artisti internazionali, le proposte innovative che hanno determinato anche un percorso evolutivo del Festival dei Due Mondi, sono il patrimonio inestimabile di conoscenza e di visione che Giorgio Ferrara ci lascia. Alla moglie Adriana Asti, al fratello Giuliano Ferrara e alla famiglia tutta giungano le nostre più sentite condoglianze”.