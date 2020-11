FS Italiane, BusItalia Umbria: mercoledì 25 novembre sciopero di 4 ore

Lo sciopero é indetto dall’Unione Sindacale di Base

Il sindacato USB ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore per Mercoledì 25 novembre.



Nel rispetto delle leggi 146/90, 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il personale viaggiante, in caso di adesione, si asterrà dal lavoro secondo le modalità di seguito riportate:



PROVINCIA DI PERUGIA

Servizi autobus urbani ed extraurbani

Navigazione Lago Trasimeno

Minimetrò di Perugia

Mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi “Spoletosfera” e Ponzianina-Rocca e Posterna”)

Mercoledì 25 novembre 2020 – sciopero dalle ore 18:00 alle ore 22:00.

Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.



Servizio ascensori e scale mobili di Perugia:

I servizi saranno garantiti per l’intera giornata con il normale orario.

Servizio biglietterie città di Perugia:

P.za Partigiani e Stazione FS: il servizio sarà garantito con il normale orario.

Servizio biglietteria Spoleto – Stazione FS -: il servizio sarà garantito con il normale orario.

URP Perugia: il servizio sarà garantito con il normale orario.

Il personale amministrativo, personale di terra, officina e lavaggio, in caso di adesione allo sciopero, si asterrà dal lavoro le ultime 4 ore del turno.

PROVINCIA DI TERNI

Servizi autobus urbani ed extraurbani

Funicolare di Orvieto

Mercoledì 25 novembre 2020 – sciopero dalle ore 17:00 alle ore 21:00.

Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Servizio biglietterie città di Terni:

Biglietteria Bus Terminal: il servizio sarà garantito con il normale orario.

URP Terni: il servizio sarà garantito con il normale orario.



Il personale amministrativo, personale di terra, officina e lavaggio, in caso di adesione allo sciopero, si asterrà dal lavoro le ultime 4 ore del turno.

SERVIZI FERROVIARI

Mercoledì 25 novembre 2020 – sciopero dalle ore 17:00 alle ore 21:00.

Servizi ferroviari effettuati nella rete regionale ex FCU

In caso di adesione non sarà garantito nessun servizio con ora di partenza compresa nell’intervallo sopra riportato.

Nelle predette fasce a causa della diversa modalità di svolgimento del servizio ferroviario (autobus-treno-autobus) non sarà garantita la continuità del servizio stesso tra origine e destinazione.

Nella rete nazionale RFI:

saranno garantiti tutti i servizi indicati come tali nell’orario ufficiale Trenitalia (treno 7039 Terni – L’Aquila e treno 7058 L’Aquila – Terni)

Per informazioni: 075-9637637 – 0744-492703 – www.fsbusitalia.it