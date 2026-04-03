School Cup, i chiarimenti degli organizzatori

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Gli organizzatori dello School Cup Spoleto, da quest’anno entrato nel circuito dello School Cup Umbria, rispondono alle questioni sollevate dal consigliere Grifoni.

Lo School Cup è patrimonio decennale della Città di Spoleto e appena sarà possibile tornerà nella sua casa al Giancarlo Mercatelli.

È vero anche che, trattandosi di un evento privato, che lo scorso anno ha registrato numeri senza precedenti nell’impianto sportivo della Bruna di Castel Ritaldi (nella foto diarchivio, ndr), si è voluto replicare anche quest’anno in comunione con la società sportiva ASD La Castellana che è subito venuta incontro alle esigenze che un evento di tale portata necessita.

Da qui la scelta del luogo della manifestazione.

Proprio ora infatti si stanno ultimando i dettagli per lanciare la campagna di abbonamenti e già i primi sponsor hanno aderito. Di questo non possiamo che essere più felici. Si è registrato infatti un rinnovato entusiasmo sia degli studenti che degli sponsor per le novità proposte quest’anno.

Nel 2026 infatti, i ragazzi di Spoleto hanno deciso di ampliare, come già sopra anticipato, a tutto il territorio regionale, e nello specifico alle città di Terni, Perugia e Foligno oltre che Spoleto, la storica manifestazione. Tutto ciò in un’ottica di ampliamento e consolidamento del brand School Cup anche nei confronti di terzi. Si precisa quindi, che le altre città non stanno replicando il modello, ma che lo stesso è stato esteso dallo stesso staff organizzatore.

Già da Marzo è invece partito lo Store ufficiale per la vendita del merchandising dello School Cup Spoleto. SCHOOL CUP SPOLETO 2026 | Macron Sports Hub

Certi di poter fugare ogni dubbio ci rendiamo disponibili a chiarimenti anche in forma privata su tutto ciò che riguarda l’evento tramite la nostra mail e i nostri canali social.

Staff School Cup Spoleto

School Cup Staff Spoleto