School Cup, i chiarimenti degli organizzatori

  • Redazione
  • Aprile 3, 2026
  • Attualità
  • Letto 837

    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente: 

    Gli organizzatori dello School Cup Spoleto, da quest’anno entrato nel circuito dello School Cup Umbria, rispondono alle questioni sollevate dal consigliere Grifoni.
    Lo School Cup è patrimonio decennale della Città di Spoleto e appena sarà possibile tornerà nella sua casa al Giancarlo Mercatelli.
    È vero anche che, trattandosi di un evento privato, che lo scorso anno ha registrato numeri senza precedenti nell’impianto sportivo della Bruna di Castel Ritaldi (nella foto diarchivio, ndr), si è voluto replicare anche quest’anno in comunione con la società sportiva ASD La Castellana che è subito venuta incontro alle esigenze che un evento di tale portata necessita.
    Da qui la scelta del luogo della manifestazione.
    Proprio ora infatti si stanno ultimando i dettagli per lanciare la campagna di abbonamenti e già i primi sponsor hanno aderito. Di questo non possiamo che essere più felici. Si è registrato infatti un rinnovato entusiasmo sia degli studenti che degli sponsor per le novità proposte quest’anno.
    Nel 2026 infatti, i ragazzi di Spoleto hanno deciso di ampliare, come già sopra anticipato, a tutto il territorio regionale, e nello specifico alle città di Terni, Perugia e Foligno oltre che Spoleto, la storica manifestazione. Tutto ciò in un’ottica di ampliamento e consolidamento del brand School Cup anche nei confronti di terzi. Si precisa quindi, che le altre città non stanno replicando il modello, ma che lo stesso è stato esteso dallo stesso staff organizzatore.
    Già da Marzo è invece partito lo Store ufficiale per la vendita del merchandising dello School Cup Spoleto.  SCHOOL CUP SPOLETO 2026 | Macron Sports Hub
    Certi di poter fugare ogni dubbio ci rendiamo disponibili a chiarimenti anche in forma privata su tutto ciò che riguarda l’evento tramite la nostra mail e i nostri canali social.
    Staff School Cup Spoleto

    School Cup Staff Spoleto

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    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!