Scheggino, tutto pronto per la frittata più grande del Mondo… al Tartufo ovviamente!

Diamante Nero torna il 9 e 10 aprile

Fervono i preparativi a Scheggino per Il Diamante Nero, la manifestazione dedicata al Tartufo Nero, declinato in tutte le sue forme.

L’appuntamento Schegginese, giunto alla quindicesima edizione, è per il 9 e 10 Aprile. Il Programma, ricco come sempre, mette in scena momenti musicali ed attrattive artistiche, nonché prodotti della gastronomia e dell’artigianato del territorio. Il momento clou sarà come di consueto la realizzazione della tradizionale frittata al tartufo da record, la domenica pomeriggio. Non mancheranno degustazioni gratuite e attività dedicate ai più piccoli ma anche esperienze dirette di cava del tartufo.

“E’ stato grande lo sforzo dell’Amministrazione comunale nel rimettere in auge una Manifestazione così importante e di grande risonanza mediatica frenata, negli ultimi anni, dal Covid” dichiara il Primo Cittadino Fabio Dottori. “La promessa è quella di fare sempre meglio con l’impegno e la speranza di lasciarci alle spalle un periodo di incertezze e provare a vivere con fiducia e ottimismo i progetti comunali che sono in divenire.”