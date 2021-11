Scheggino si trasforma nel “Borgo di Babbo Natale”

Appuntamento il 4 e 5 dicembre

Un format di grande successo che si ripete quello che trasformerà il paesino di Scheggino nel “Borgo di Babbo Natale” il prossimo 4 e 5 dicembre.

Due giornate ricche di attività in cui i bambini e le famiglie potranno respirare appieno la magica atmosfera del Natale e vivere momenti emozionanti. Tantissime le iniziative gratuite e le novità di quest’anno tra cui il Mondo animato di Pinocchio con tutti i personaggi della famosa fiaba, ma anche i must di sempre: conoscerete la Befana, i magici elfi, e la chiromante, sarete accompagnati dalle note dei natalizi zampognari, potrete ristorarvi gustando tutte le specialità del Natale e fare un giro sul trenino o sulla slitta di Babbo Natale.

Parole di entusiasmo quelle espresse dal Primo Cittadino, Fabio Dottori, per questa terza edizione della Manifestazione: “ringrazio tutti i volontari che sono scesi in campo per la realizzazione del Borgo di Babbo Natale divenuto un appuntamento fisso nel calendario. E’ un piacere ed un’onore per noi avere un gruppo di volontari locali ma anche provenienti da altre città e regioni che scelgono di collaborare per la riuscita di questo evento.”



Ideatrice del progetto, imbastito con il Comune e la Pro-loco di Scheggino, la Maestra Manuela Amadio vice presidente dell’Ass. il Giardino di Matisse “sono nata a Scheggino e ho cercato di unire il mio amore per i bambini, che ho educato per oltre 40 anni nella scuola dell’ infanzia, all’ amore per il mio paese natale, dove ho trascorso la mia infanzia e giovinezza, ma nella mia memoria sono rimaste tutte le emozioni che portavo da bambina, quando giocavo con i miei coetanei, negli antichi vicoli del paese. Ora questi ricordi prendono vita, continuando ad emozionare ancora altri bambini con quel magico personaggio che è Babbo Natale, nella meravigliosa cornice del borgo di Scheggino, intrecciando la scoperta di nuovi fantastici personaggi.

Vi aspettiamo quindi per godere appieno di tutte le attrazioni del Borgo di Babbo Natale, passeggiare tra i vicoli illuminati, sorseggiare cioccolata calda e acquistare decorazioni Natalizie.