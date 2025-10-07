Scheggino regala il suo teatro: due giorni gratuiti per scuole e associazioni

Un gesto concreto di sostegno alla comunità e alla cultura. Il Comune di Scheggino ha deciso di aprire gratuitamente le porte del proprio nuovo teatro nei giorni 7 e 8 dicembre 2025, offrendo così un’occasione unica a scuole, associazioni, enti culturali e realtà non profit del territorio — dalla Valnerina fino a Spoleto, Terni e all’intera Regione Umbria.



La struttura, che conta circa 150 posti ed è dotata di tecnologie avanzate, rappresenta un fiore all’occhiello dell’offerta culturale locale. Inserito nella cornice suggestiva del borgo di Scheggino, il teatro si propone come palcoscenico ideale per concerti di fine anno scolastico, rappresentazioni teatrali a tema natalizio e iniziative corali o musicali che valorizzino la creatività delle comunità.



L’iniziativa non è solo culturale ma anche sociale: il Comune intende così dare un aiuto concreto a tutte quelle realtà che spesso non dispongono di spazi adeguati per esprimersi e condividere momenti di festa e partecipazione.



Per partecipare, è sufficiente prenotarsi telefonicamente al numero 347.1360583

comunicando la propria proposta artistica.



Un’occasione preziosa, dunque, per trasformare il Natale a Scheggino in un evento corale, inclusivo e aperto a tutti.