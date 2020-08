Scatti in bianco e nero al Caffè Letterario del Sansi a Spoleto: ‘la poetica del primo scatto’

La mostra sarà presentata il 28 agosto 2020 alle ore 18, alla presenza della fotografa Maria Grazia Modesti



Dal 20 agosto è possibile visitare questa mostra unica, di un talento femminile, premio internazionale Spoleto Art Festival 2020, con la foto “THE DAY BEFORE” ROMA 2018 La foto rappresenta lo storico ufficio postale della città del Vaticano in piazza San Pietro, alle spalle del colonnato del Bernini, (quasi nascosto) . “the day before” perché, accade spesso che la fotografa scatti una foto , e pensi di tornare sul posto stesso per scattarla di nuovo , per migliorarla, ma in realtà questo non accade mai perché le piace sempre il primo scatto.

The day before, il giorno prima, il giorno prima che tutto cambi, una sorta di carpe diem. La poetica del primo scatto è il nuovo appuntamento al caffè letterario del Sansi in Via Salara Vecchia, 21 Spoleto luogo d’incontri e di animazione culturale, nonché di esposizione di opere d’arte e di attività innovative la cui ripresa è in linea con le dovute precauzioni anti covid.

Scatti in bianco e nero una scelta artistica della fotografa romana Maria Grazia Modesti ed è Il fascino di questa mostra fotografica, che con l’assenza di colori aiuta il fruitore della foto a concentrarsi più sulle forme e sul rapporto tra, geometrie, prospettive, trame e materia, acqua, aria e terra, per raccontare una Roma da un punto di vista femminile. La mostra è a cura della grafica e fotografa Paola Biadetti direttore artistico dello Spoleto Meeting art, ed è patrocinata da Ass. IEFO, (Istituto Europeo Formazione Orientamento) Spoleto Art Festival Menotti Art Festival, Fondazione TAU. protagonista sul volume DuemilArtisti La Fiera Letteraria 2020, e su Giovani Europei Magazine.( Ingresso Libero)