Scatta & Conquista sui social: lo smartphone diventa alleato del business. Il 15 maggio, a Spoleto, mini corso gratuito promosso dai Giovani di Confcommercio Umbria

Come si realizza una foto efficace per i social utilizzando solo lo smartphone? Quali sono i trucchi per valorizzare visivamente un prodotto, un ambiente o un servizio e comunicare al meglio la propria identità aziendale online?

A queste domande risponde il mini corso gratuito “Scatta & Conquista: Fotografia efficace per i social con lo smartphone”, in programma giovedì 15 maggio, dalle 14:30 alle 16:30, nella sede di Confcommercio a Spoleto (Via Nuova, 3).

L’iniziativa, rivolta a imprenditori, commercianti e professionisti, è parte del progetto Crescimpresa 2025, promosso dai Giovani Imprenditori di Confcommercio Umbria per sostenere l’innovazione e la digitalizzazione delle piccole imprese attraverso percorsi formativi agili e concreti.

A guidare il workshop sarà la fotografa Martina Mencarelli, professionista della comunicazione visiva, che accompagnerà i partecipanti in un percorso pratico e accessibile per trasformare il proprio smartphone in uno strumento potente di narrazione aziendale.

Durante l’incontro saranno affrontati i principi base della fotografia mobile – dalle inquadrature alla gestione della luce – ma anche l’ottimizzazione delle immagini per i social, l’uso di app di fotoritocco direttamente da smartphone, e i format visivi che funzionano di più sulle diverse piattaforme.

L’obiettivo è fornire competenze applicabili subito, anche con poco tempo a disposizione, per creare contenuti autentici e coerenti con l’identità dell’impresa.

La partecipazione è gratuita, ma è gradita l’iscrizione. Ci si può iscrivere cliccando qui https://bit.ly/3GKCd5j