Scarica qui il n.5 di “Visti dalla Tribuna”

periodico di informazione sportiva e attualità diretto dal collega Renzo Berti

In questo numero:

il vecchio Palazzetto dello sport : un grande architetto per il restyling di una struttura bella e impossibile. L’intervento del vice presidente del Consiglio comunale, Sergio Grifoni.

Il punto sulla crisi dello Spoleto e la rivelazione della Ducato. Portieri giovani, ma già maturi: Angelo Cherubini e Luigi Desideri.

Per Amarcord biancorosso parla l’ex Grifone Andrea Di Salvatore. “Tanta nostalgia per i tempi in cui giocavo con Gattuso e Lucarelli, ma nessun rimpianto”.

La bella favola di Lucrezia Piernera, azzurrina di padel e protagonista dei prossimi Mondiali in Paraguay.

I cento anni della Virtus Spoleto.