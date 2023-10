Scarica qui il n.3 di “Visti dalla Tribuna”

Disponibile la versione digitale del periodico di informazione sportiva e attualità diretto dal collega Renzo Berti

In questo numero:

I primi 20 anni della Fondazione “Giulio Loreti ” raccontati dalla presidente Olga Urbani. Il punto del campionato di Spoleto e Ducato. Fratelli in campo con maglie diverse: parlano Davide Sabatini (Spoleto) e Griseld Vukaj (Ducato) . Dopo 10 anni torna in biancorosso Giacomo Francesconi. Cristian Lolli chiude un anno fantastico in Moto3. Infine, torna il laboratorio teatrale de “‘La Maestra Patrizia “.