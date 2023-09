Scarica qui il n.2 di “Visti dalla Tribuna”

Disponibile la versione digitale del periodico di informazione sportiva e attualità diretto dal collega Renzo Berti

In questo numero: le riflessioni sulla vicenda dell’ospedale di Spoleto, il momento agrodolce di Spoleto e Ducato. A tu per tu con Lorenzo Colarieti (Spoleto) e Leonardo Bazzucchi (Ducato) . Alberto Raggi, ex portiere della Ternana, racconta il suo glorioso passato. Infine, la passione a costo zero dei ragazzi della Polizia Penitenziaria e la new entry della Ducato Calcio Integrato.